https://ria.ru/20210304/pauki-1599947968.html

Анапа "побелела" из-за нашествия пауков

Анапа "побелела" из-за нашествия пауков

Жители Анапы пожаловались на нашествие пауков, после которого некоторые районы накрыла белая сетка из паутины, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:40

2021-03-04T16:40

2021-03-04T22:50

россия

погода

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Жители Анапы пожаловались на нашествие пауков, после которого некоторые районы накрыла белая сетка из паутины, сообщил телеканал "Россия 24".По словам представителя Россельхознадзора Геннадия Бабенко, необычное природное явление связано с ранним потеплением и влажностью. Также в ведомстве уточнили, что пауки не являются ядовитыми и не несут угрозы людям."Имеются виды пауков, которые рано весной возобновляют свою жизнедеятельность. И вот это повышение температуры могло повлиять на их активизацию", — сказал он в эфире телеканала.Местные жители успели поделиться кадрами с опутанными паутиной деревьями, однако, как уточнил телеканал, в настоящее время активность членистоногих уже снизилась.В управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю в разговоре с РИА Новости также отметили, что "нашествие" пауков не представляло опасности для жителей города."Наши инспекторы выехали на место. Такого большого распространения они не увидели, пауков вообще не смогли найти. По всем признакам было установлено, что это были обычные пауки, которые не имеют карантинного статуса, никакого вреда и ущерба они не нанесли", — подчеркнули в управлении.Специалисты подтвердили, что пауки активизировались из-за резкого потепления, и отметили, что членистоногие уже исчезли.

https://ria.ru/20210120/tarakany-1593765752.html

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россия, погода, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), анапа, соцсети, природа, общество