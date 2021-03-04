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В Австралии сняли на видео, как осьминог примеряет бейсболку
В Австралии сняли на видео, как осьминог примеряет бейсболку
В Австралии фотограф и дайвер Джулс Кейси сняла на видео, как осьминог залез в бейсболку. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:18
2021-03-04T00:18
2021-03-04T00:18
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Австралии фотограф и дайвер Джулс Кейси сняла на видео, как осьминог залез в бейсболку."Я почти уверена, что у него есть чувство юмора", — пишет автор в комментариях к ролику. Фотограф поясняет, что увидела бейсболку и собиралась ее поднять, но появился осьминог. По ее словам, он двинулся к кепке, словно желая заявить, что головной убор принадлежит ему."Он с удовольствием попозировал для нескольких кадров, прежде чем вернуться в свое логово", — рассказывает Джулс.
https://ria.ru/20200608/1572537481.html
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