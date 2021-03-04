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В Австралии сняли на видео, как осьминог примеряет бейсболку
В Австралии сняли на видео, как осьминог примеряет бейсболку
В Австралии фотограф и дайвер Джулс Кейси сняла на видео, как осьминог залез в бейсболку. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:18
2021-03-04T00:18
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Австралии фотограф и дайвер Джулс Кейси сняла на видео, как осьминог залез в бейсболку."Я почти уверена, что у него есть чувство юмора", — пишет автор в комментариях к ролику. Фотограф поясняет, что увидела бейсболку и собиралась ее поднять, но появился осьминог. По ее словам, он двинулся к кепке, словно желая заявить, что головной убор принадлежит ему."Он с удовольствием попозировал для нескольких кадров, прежде чем вернуться в свое логово", — рассказывает Джулс.
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животные, туризм, туристы, новости - туризм, австралия

В Австралии сняли на видео, как осьминог примеряет бейсболку

00:18 04.03.2021
 
© www.vokrugsveta.ruОсьминог
Осьминог - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© www.vokrugsveta.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Австралии фотограф и дайвер Джулс Кейси сняла на видео, как осьминог залез в бейсболку.
"Я почти уверена, что у него есть чувство юмора", — пишет автор в комментариях к ролику.
Фотограф поясняет, что увидела бейсболку и собиралась ее поднять, но появился осьминог. По ее словам, он двинулся к кепке, словно желая заявить, что головной убор принадлежит ему.
"Он с удовольствием попозировал для нескольких кадров, прежде чем вернуться в свое логово", — рассказывает Джулс.
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