https://ria.ru/20210304/osminog-1599766480.html

В Австралии сняли на видео, как осьминог примеряет бейсболку

В Австралии сняли на видео, как осьминог примеряет бейсболку

В Австралии фотограф и дайвер Джулс Кейси сняла на видео, как осьминог залез в бейсболку. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T00:18

2021-03-04T00:18

2021-03-04T00:18

животные

туризм

туризм

туристы

новости - туризм

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/15038/00/150380007_0:49:540:353_1920x0_80_0_0_b7fab8f1dd8b16e57ec1adb23720f036.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Австралии фотограф и дайвер Джулс Кейси сняла на видео, как осьминог залез в бейсболку."Я почти уверена, что у него есть чувство юмора", — пишет автор в комментариях к ролику. Фотограф поясняет, что увидела бейсболку и собиралась ее поднять, но появился осьминог. По ее словам, он двинулся к кепке, словно желая заявить, что головной убор принадлежит ему."Он с удовольствием попозировал для нескольких кадров, прежде чем вернуться в свое логово", — рассказывает Джулс.

https://ria.ru/20200608/1572537481.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, туризм, туристы, новости - туризм, австралия