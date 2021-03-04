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В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение
В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение
Оставившую маленькую дочь без присмотра жительницу Подольска обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T22:31
2021-03-04T22:31
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оставившую маленькую дочь без присмотра жительницу Подольска обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Первого марта в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске соседи услышали громкий хлопок. Выйдя в коридор, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Как оказалось, пожар охватил квартиру, где без присмотра родителей находилась маленькая девочка. Она была госпитализирована, но спасти ее врачам не удалось.По словам Врадий, мать закрыла ребенка в квартире и ушла употреблять алкоголь. Ранее обвиняемую уже не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), подольск, происшествия

В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение

22:31 04.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оставившую маленькую дочь без присмотра жительницу Подольска обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Тридцатичетырехлетней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности трехлетней дочери (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала Врадий.

Первого марта в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске соседи услышали громкий хлопок. Выйдя в коридор, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Как оказалось, пожар охватил квартиру, где без присмотра родителей находилась маленькая девочка. Она была госпитализирована, но спасти ее врачам не удалось.
По словам Врадий, мать закрыла ребенка в квартире и ушла употреблять алкоголь. Ранее обвиняемую уже не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.
Заснеженный лес - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Детей, которых мать оставила раздетыми в лесу, передадут родственнику
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
 
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