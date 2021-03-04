https://ria.ru/20210304/obvinenie-1600003039.html

В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение

В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение

Оставившую маленькую дочь без присмотра жительницу Подольска обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T22:31

2021-03-04T22:31

2021-03-04T22:31

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оставившую маленькую дочь без присмотра жительницу Подольска обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Первого марта в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске соседи услышали громкий хлопок. Выйдя в коридор, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Как оказалось, пожар охватил квартиру, где без присмотра родителей находилась маленькая девочка. Она была госпитализирована, но спасти ее врачам не удалось.По словам Врадий, мать закрыла ребенка в квартире и ушла употреблять алкоголь. Ранее обвиняемую уже не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.

https://ria.ru/20210303/opeka-1599756565.html

московская область (подмосковье)

подольск

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), подольск, происшествия