https://ria.ru/20210304/obvinenie-1600003039.html
В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение
В Подольске матери погибшего при пожаре ребенка предъявили обвинение
Оставившую маленькую дочь без присмотра жительницу Подольска обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T22:31
2021-03-04T22:31
2021-03-04T22:31
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оставившую маленькую дочь без присмотра жительницу Подольска обвинили в причинении смерти по неосторожности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Первого марта в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске соседи услышали громкий хлопок. Выйдя в коридор, они почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Как оказалось, пожар охватил квартиру, где без присмотра родителей находилась маленькая девочка. Она была госпитализирована, но спасти ее врачам не удалось.По словам Врадий, мать закрыла ребенка в квартире и ушла употреблять алкоголь. Ранее обвиняемую уже не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери.
https://ria.ru/20210303/opeka-1599756565.html
московская область (подмосковье)
подольск
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), подольск, происшествия