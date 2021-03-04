https://ria.ru/20210304/obrushenie-1599883123.html

В структурах "Норникеля" нашли нарушения после гибели рабочих на фабрике

В структурах "Норникеля" нашли нарушения после гибели рабочих на фабрике

Проверка Роструда выявила ряд нарушений в ООО "Норильскникельремонт" и ООО "Медвежий ручей" после происшествия на обогатительной фабрике, в результате которой... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:42

2021-03-04T11:42

2021-03-04T11:42

норильский никель

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Проверка Роструда выявила ряд нарушений в ООО "Норильскникельремонт" и ООО "Медвежий ручей" после происшествия на обогатительной фабрике, в результате которой погибли три человека, сообщается на сайте ведомства.В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") 20 февраля произошло обрушение площадью порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.Согласно сообщению, территориальный орган Роструда в Красноярском крае провел внеплановую проверку в ООО "Норильскникельремонт" и ООО "Медвежий ручей" по факту происшествия."В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены существенные нарушения охраны труда, в частности установлено, что в ходе проведения ремонтных работ применялась проектная документация без оценки соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, до начала работ не оформлялся акт-допуск для производства работ на территории организации. Кроме того, не проводились мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ", - говорится в сообщении.Уточняется, что по итогам проверки работодателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к административной ответственности. Расследование несчастного случая с участием гострудинспекции продолжается.

https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html

красноярский край

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норильский никель, федеральная служба по труду и занятости (роструд), красноярский край, происшествия