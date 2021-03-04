https://ria.ru/20210304/novikombank-1599901670.html

Новикомбанк - лучший российский банк по оперэффективности – The Banker

Новикомбанк - лучший российский банк по оперэффективности – The Banker

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял первое место по показателю операционной эффективности в рейтинге 50 лучших российских банков... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:08

2021-03-04T13:08

2021-03-04T13:08

новикомбанк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578316413_0:171:1616:1080_1920x0_80_0_0_7847d1e6d6430762c2beedb3447b5332.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял первое место по показателю операционной эффективности в рейтинге 50 лучших российских банков международного финансового издания The Banker, сообщает пресс-служба банка. Новикомбанк лидирует в рейтинге по показателю операционной эффективности (operational efficiency), по качеству активов (asset quality) банк находится на 6-м месте и занимает 7-е место по темпам роста активов (growth). "В прошлом году весь банковский сектор страны прошел проверку на прочность, Новикомбанк не исключение. Наша бизнес-модель была настроена таким образом, чтобы, не снижая темпов кредитования, сохранять высокое качество активов. Рейтинг показывает, что эти цели были достигнуты. Первое место по операционной эффективности свидетельствует об успешном внедрении в Новикомбанке бизнес-процессов, позволяющих сокращать до технологического минимума расходы на обеспечение своей деятельности. Как следствие – прямая минимизация издержек предприятий по привлечению кредитных ресурсов", — сказала председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, комментируя рейтинг. В 2020 году активы Новикомбанка выросли на 18,8%. Драйвером роста стало кредитование промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации. Кредитный портфель Новикомбанка увеличился за прошлый год на 12,95% и составил на 1 января 2021 года 392,6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201009/pribyl-1579059212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новикомбанк, новости компаний - экономика