Новикомбанк - лучший российский банк по оперэффективности – The Banker
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял первое место по показателю операционной эффективности в рейтинге 50 лучших российских банков международного финансового издания The Banker, сообщает пресс-служба банка.
Новикомбанк лидирует в рейтинге по показателю операционной эффективности (operational efficiency), по качеству активов (asset quality) банк находится на 6-м месте и занимает 7-е место по темпам роста активов (growth).
"В прошлом году весь банковский сектор страны прошел проверку на прочность, Новикомбанк не исключение. Наша бизнес-модель была настроена таким образом, чтобы, не снижая темпов кредитования, сохранять высокое качество активов. Рейтинг показывает, что эти цели были достигнуты. Первое место по операционной эффективности свидетельствует об успешном внедрении в Новикомбанке бизнес-процессов, позволяющих сокращать до технологического минимума расходы на обеспечение своей деятельности. Как следствие – прямая минимизация издержек предприятий по привлечению кредитных ресурсов", — сказала председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева, комментируя рейтинг.
В 2020 году активы Новикомбанка выросли на 18,8%. Драйвером роста стало кредитование промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации. Кредитный портфель Новикомбанка увеличился за прошлый год на 12,95% и составил на 1 января 2021 года 392,6 миллиардов рублей.
"Высокая операционная эффективность позволяет нам стабильно удерживать на минимальном уровне процентные ставки при кредитовании предприятий. Это важнейшее направление нашей деятельности. Оценка международных экспертов – еще одно доказательство того, что мы верно расставили стратегические приоритеты, выбрали оптимальные пути для их достижения, содействовали обеспечению финансовых интересов промышленности. Мы продолжим нашу работу, направленную на рост бизнеса и укрепление финансовых показателей", – отметила Георгиева.
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