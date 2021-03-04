https://ria.ru/20210304/navalnyy-1599948351.html

Два бизнесмена потребовали удалить канал Навального с YouTube

Два бизнесмена потребовали удалить канал Навального с YouTube

Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск братьев-предпринимателей Олега и Геннадия Егоровых к Алексею Навальному и YouTube – в заявлении коммерсанты просят... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:40

2021-03-04T16:40

2021-03-04T16:49

россия

алексей навальный

youtube

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск братьев-предпринимателей Олега и Геннадия Егоровых к Алексею Навальному и YouTube – в заявлении коммерсанты просят удалить канал блогера с видеохостинга и взыскать в их пользу 10 миллионов рублей.В инстанции РИА Новости сообщили, что иск к Навальному зарегистрирован, но еще не принят к производству – это будет решено в течение пяти рабочих дней с даты поступления."Суд 2 марта зарегистрировал иск Егорова Г.В. и Егорова О.В. к Google LLC, D/B/A YouTube и Навальному А.А. В настоящее время данное исковое заявление находится у судьи для рассмотрения вопроса о принятии его к производству", - рассказал собеседник агентства, не раскрыв подробностей заявления.Один из основателей бюро переводов Ex Libris Геннадий Егоров в беседе с РИА Новости объяснил, что в иске они просят суд обязать Навального выплатить им 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а YouTube – удалить канал осужденного с видеоплощадки.Егоров также отметил, что несогласованные акции в поддержку Навального негативно сказались непосредственно на бизнесе его семьи.Комментариями ответчиков РИА Новости на данный момент не располагает.Ранее в суды с гражданскими исками к Навальному и его сторонникам обращались бизнесмены Евгений Пригожин и Александр Удодов, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, прокуратура Москвы, Московский метрополитен и некоторые другие муниципальные предприятия столицы, а также ресторан "Армения" и служба такси. Большинство из них суды удовлетворяли.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599627629.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, youtube, москва, технологии, происшествия