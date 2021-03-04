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Два бизнесмена потребовали удалить канал Навального с YouTube
Два бизнесмена потребовали удалить канал Навального с YouTube
Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск братьев-предпринимателей Олега и Геннадия Егоровых к Алексею Навальному и YouTube – в заявлении коммерсанты просят... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:40
2021-03-04T16:49
россия
алексей навальный
youtube
москва
технологии
происшествия
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск братьев-предпринимателей Олега и Геннадия Егоровых к Алексею Навальному и YouTube – в заявлении коммерсанты просят удалить канал блогера с видеохостинга и взыскать в их пользу 10 миллионов рублей.В инстанции РИА Новости сообщили, что иск к Навальному зарегистрирован, но еще не принят к производству – это будет решено в течение пяти рабочих дней с даты поступления."Суд 2 марта зарегистрировал иск Егорова Г.В. и Егорова О.В. к Google LLC, D/B/A YouTube и Навальному А.А. В настоящее время данное исковое заявление находится у судьи для рассмотрения вопроса о принятии его к производству", - рассказал собеседник агентства, не раскрыв подробностей заявления.Один из основателей бюро переводов Ex Libris Геннадий Егоров в беседе с РИА Новости объяснил, что в иске они просят суд обязать Навального выплатить им 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а YouTube – удалить канал осужденного с видеоплощадки.Егоров также отметил, что несогласованные акции в поддержку Навального негативно сказались непосредственно на бизнесе его семьи.Комментариями ответчиков РИА Новости на данный момент не располагает.Ранее в суды с гражданскими исками к Навальному и его сторонникам обращались бизнесмены Евгений Пригожин и Александр Удодов, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, прокуратура Москвы, Московский метрополитен и некоторые другие муниципальные предприятия столицы, а также ресторан "Армения" и служба такси. Большинство из них суды удовлетворяли.
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599627629.html
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россия, алексей навальный, youtube, москва, технологии, происшествия

Два бизнесмена потребовали удалить канал Навального с YouTube

16:40 04.03.2021 (обновлено: 16:49 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Люблинский суд Москвы зарегистрировал иск братьев-предпринимателей Олега и Геннадия Егоровых к Алексею Навальному и YouTube – в заявлении коммерсанты просят удалить канал блогера с видеохостинга и взыскать в их пользу 10 миллионов рублей.
В инстанции РИА Новости сообщили, что иск к Навальному зарегистрирован, но еще не принят к производству – это будет решено в течение пяти рабочих дней с даты поступления.
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"Суд 2 марта зарегистрировал иск Егорова Г.В. и Егорова О.В. к Google LLC, D/B/A YouTube и Навальному А.А. В настоящее время данное исковое заявление находится у судьи для рассмотрения вопроса о принятии его к производству", - рассказал собеседник агентства, не раскрыв подробностей заявления.
Один из основателей бюро переводов Ex Libris Геннадий Егоров в беседе с РИА Новости объяснил, что в иске они просят суд обязать Навального выплатить им 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а YouTube – удалить канал осужденного с видеоплощадки.
"Я хочу сказать, что воспринимаю это не как иск, а как манифест. Я не являюсь адептом Навального или правительства РФ, я за то, чтобы привлечь внимание к проблемам малого бизнеса, который буквально рушится из-за санкций, из-за внутренних каких-то междоусобиц", - заявил он.
Егоров также отметил, что несогласованные акции в поддержку Навального негативно сказались непосредственно на бизнесе его семьи.
"Эти митинги мешают работе наших офисов, люди не могли спокойно дойти до них, чтобы получить услуги. Да и в целом аппарат правительства отвлекается на них вместо того, чтобы уделять внимание ситуации в стране в целом, это плохо. Хочу сказать, что наше бюро работает, однако закрываются многие малые бизнесы, поэтому, если суд встанет на нашу сторону, мы используем взысканные средства для поддержки тех стартапов, кто в них нуждается. Может быть, откроем соответствующий фонд", - заключил предприниматель.
Комментариями ответчиков РИА Новости на данный момент не располагает.
Ранее в суды с гражданскими исками к Навальному и его сторонникам обращались бизнесмены Евгений Пригожин и Александр Удодов, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, прокуратура Москвы, Московский метрополитен и некоторые другие муниципальные предприятия столицы, а также ресторан "Армения" и служба такси. Большинство из них суды удовлетворяли.
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