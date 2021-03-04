https://ria.ru/20210304/navalnyy-1599943319.html

МИД назвал дело об "отравлении" Навального провокацией

МИД назвал дело об "отравлении" Навального провокацией

Спецдокладчики ООН голословно обвинили РФ в причастности к "отравлению" блогера Алексея Навального, никаких доказательств этому не представлено, заявила... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:19

2021-03-04T16:19

2021-03-04T16:43

госпитализация алексея навального

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

оон

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спецдокладчики ООН голословно обвинили РФ в причастности к "отравлению" блогера Алексея Навального, никаких доказательств этому не представлено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник спецдокладчики ООН Аньес Калламар и Ирен Хан заявили, что считают Россию ответственной за "отравление" Навального в 2020 году, и назвали это "покушением на убийство"."Мы сожалеем, что спецдокладчики совета ООН по правам человека - их работа должна характеризоваться, в первую очередь, профессионализмом, беспристрастным подходом, опорой на факты - скатились до банальных, никем и ничем не подтвержденных обвинений и провели это мероприятие в русле прежних мейнстримовских установок Запада", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она не исключила, что "до настоящего времени, возможно, спецдокладчики этого не знали, возможно, они работали только с материалами с одной стороны"."Возможно, они не знали, но я еще раз хотела бы привлечь к этому внимание, хотя говорим мы об этом постоянно, так вот - до настоящего времени ни одна страна, ни одна организация, ни одна лаборатория не представила России никаких доказательств факта так называемого отравления Навального неким не входящим в контрольные списки профильной конвенции о запрещении химического оружия боевым отравляющим веществом. Ноль. Ничего", - резюмировала официальный представитель МИД РФ."Российская сторона в духе добросовестного и ответственного взаимодействия с ооновскими экспертами своевременно направила им исчерпывающую информацию по этой ситуации. Почему они ей не оперировали, выступая сейчас в Женеве, остается тоже большим вопросом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что в своем ответе российская сторона указала, что 20 августа прошлого года после того, как Навальному стало плохо на борту самолета, врачами омской больницы ему был поставлен предварительный диагноз, предполагающий, в том числе, вероятность резкого ухудшения состояния пациента в результате приема лекарств с весьма специфическими медикаментозными свойствами."Однако, как мы видим, мнение российских медиков было проигнорировано двумя спецдокладчиками. Я хотела бы подчеркнуть, что все материалы были им направлены. Почему они воспользовались данными только одной стороны, вот этого западного мейнстрима, мы не понимаем", - сказала дипломат."Мы убеждены, что так называемое дело об отравлении Навального якобы химическим оружием является провокацией, которая искусственно вынесена на международный уровень, чтобы создавать в информационном пространстве ложную повестку дня, отвлекающую мировую общественность от подлинно насущных проблем, как инструмент для вмешательства во внутренние дела нашего государства", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя заявление спецдокладчиков ООН.Москва настоятельно призывает Совет ООН по правам человека "обратить внимание на неподобающее поведение специальных докладчиков, которые сейчас устроили фарс в Женеве", добавила Захарова.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599773224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/navalnyy-1599716356.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599671179.html

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