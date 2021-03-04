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Лавров прокомментировал ситуацию с демократией в НАТО
Лавров прокомментировал ситуацию с демократией в НАТО
Анкара, являясь частью НАТО, пытается все-таки проводить независимую внешнюю политику, из-за чего становится объектом санкций, на примере Турции видно, как в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:07
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сергей лавров
нато
турция
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Анкара, являясь частью НАТО, пытается все-таки проводить независимую внешнюю политику, из-за чего становится объектом санкций, на примере Турции видно, как в альянсе обстоят дела с демократией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Дело доходит до введения против нее санкций по отдельным направлениям. На турецком примере достаточно наглядно можно проследить, как внутри НАТО реально обстоят дела с демократией", - отметил министр в интервью журналу "Русская мысль".
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сергей лавров, нато, турция, в мире

Лавров прокомментировал ситуацию с демократией в НАТО

14:07 04.03.2021 (обновлено: 14:09 04.03.2021)
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Анкара, являясь частью НАТО, пытается все-таки проводить независимую внешнюю политику, из-за чего становится объектом санкций, на примере Турции видно, как в альянсе обстоят дела с демократией, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В целом ни для кого не секрет, что Анкара придает большое значение членству в Североатлантическом альянсе и несет в этой связи ряд общенатовских обязательств. Вместе с тем турецкое руководство стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику. Как раз за нежелание слепо следовать в фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников", - заявил Лавров.

"Дело доходит до введения против нее санкций по отдельным направлениям. На турецком примере достаточно наглядно можно проследить, как внутри НАТО реально обстоят дела с демократией", - отметил министр в интервью журналу "Русская мысль".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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