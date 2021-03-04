Лавров прокомментировал ситуацию с демократией в НАТО

"В целом ни для кого не секрет, что Анкара придает большое значение членству в Североатлантическом альянсе и несет в этой связи ряд общенатовских обязательств. Вместе с тем турецкое руководство стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику. Как раз за нежелание слепо следовать в фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников", - заявил Лавров.