https://ria.ru/20210304/napadenie-1599846558.html

В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом

В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом

Полиция расследует возможные террористические мотивы нападения в шведском городе Ветланда, в ходе которого пострадали восемь человек, сообщает издание Local. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T01:14

2021-03-04T01:14

2021-03-04T01:50

швеция

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция расследует возможные террористические мотивы нападения в шведском городе Ветланда, в ходе которого пострадали восемь человек, сообщает издание Local.Ранее агентство Франс Пресс передало со ссылкой на полицию, что мужчина с холодным оружием напал на людей в шведском городе Ветланда, восемь человек были ранены при предполагаемой "террористической атаке". Нападавший, которому около 20 лет, был нейтрализован и взят под стражу.Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция позднее заявила, что она также расследует возможные террористические мотивы."Мы расследуем, имел ли место какой-либо террористический мотив", - приводит издание слова начальника местной полиции.

https://ria.ru/20201019/napadenie-1580416162.html

швеция

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2021

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