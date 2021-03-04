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В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Полиция расследует возможные террористические мотивы нападения в шведском городе Ветланда, в ходе которого пострадали восемь человек, сообщает издание Local. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T01:14
2021-03-04T01:14
2021-03-04T01:50
швеция
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полиция расследует возможные террористические мотивы нападения в шведском городе Ветланда, в ходе которого пострадали восемь человек, сообщает издание Local.Ранее агентство Франс Пресс передало со ссылкой на полицию, что мужчина с холодным оружием напал на людей в шведском городе Ветланда, восемь человек были ранены при предполагаемой "террористической атаке". Нападавший, которому около 20 лет, был нейтрализован и взят под стражу.Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция позднее заявила, что она также расследует возможные террористические мотивы."Мы расследуем, имел ли место какой-либо террористический мотив", - приводит издание слова начальника местной полиции.
https://ria.ru/20201019/napadenie-1580416162.html
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швеция, в мире
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Полиция расследует возможные террористические мотивы нападения в шведском
городе Ветланда, в ходе которого пострадали восемь человек, сообщает издание Local
.
Ранее агентство Франс Пресс передало со ссылкой на полицию, что мужчина с холодным оружием напал на людей в шведском городе Ветланда, восемь человек были ранены при предполагаемой "террористической атаке". Нападавший, которому около 20 лет, был нейтрализован и взят под стражу.
Сообщается, что преступление классифицируется как покушение на убийство, но полиция позднее заявила, что она также расследует возможные террористические мотивы.
"Мы расследуем, имел ли место какой-либо террористический мотив", - приводит издание слова начальника местной полиции.