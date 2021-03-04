https://ria.ru/20210304/nalog-1599938662.html

Экономист назвал планы ввести новый "налог на Google" естественными

Экономист назвал планы ввести новый "налог на Google" естественными

Введение нового "цифрового налога" для иностранных IT-компаний оправданно и давно назрело - глобальные корпорации зарабатывают в России, а налоги платят в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:58

2021-03-04T15:58

2021-03-04T15:58

россия

дмитрий чернышенко

google

высшая школа экономики (вшэ)

технологии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение нового "цифрового налога" для иностранных IT-компаний оправданно и давно назрело - глобальные корпорации зарабатывают в России, а налоги платят в других юрисдикциях, заявил РИА Новости директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник.Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко."Вместе с тем, мы понимаем, что эти доходы формируются за счёт рекламной аудитории во многих странах мира, в том числе, и в России. Согласитесь, было бы очень странно не облагать налогами доходы от рекламы, осуществляемой на территории России. Так что вполне естественно, что российские власти планируют введение так называемого "цифрового налога", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210304/nalog-1599890690.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, google, высшая школа экономики (вшэ), технологии