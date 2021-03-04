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https://ria.ru/20210304/nalog-1599938662.html
Экономист назвал планы ввести новый "налог на Google" естественными
Экономист назвал планы ввести новый "налог на Google" естественными
Введение нового "цифрового налога" для иностранных IT-компаний оправданно и давно назрело - глобальные корпорации зарабатывают в России, а налоги платят в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:58
2021-03-04T15:58
россия
дмитрий чернышенко
google
высшая школа экономики (вшэ)
технологии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение нового "цифрового налога" для иностранных IT-компаний оправданно и давно назрело - глобальные корпорации зарабатывают в России, а налоги платят в других юрисдикциях, заявил РИА Новости директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник.Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко."Вместе с тем, мы понимаем, что эти доходы формируются за счёт рекламной аудитории во многих странах мира, в том числе, и в России. Согласитесь, было бы очень странно не облагать налогами доходы от рекламы, осуществляемой на территории России. Так что вполне естественно, что российские власти планируют введение так называемого "цифрового налога", - добавил эксперт.
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россия, дмитрий чернышенко, google, высшая школа экономики (вшэ), технологии

Экономист назвал планы ввести новый "налог на Google" естественными

15:58 04.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение нового "цифрового налога" для иностранных IT-компаний оправданно и давно назрело - глобальные корпорации зарабатывают в России, а налоги платят в других юрисдикциях, заявил РИА Новости директор Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павел Рудник.
Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
"В целом, эта инициатива определённо назрела. Во многих ведущих странах такого рода меры уже давно приняты. Реклама - это огромный рынок. Если посмотреть на публичные отчёты глобальных корпораций, например, Google, Facebook, то там видно, что реклама - один из основных источников дохода для таких компаний. При этом, поскольку штаб-квартиры этих корпораций находятся за рубежом, соответствующие налоги они платят в иностранных юрисдикциях, преимущественно в США", - сказал директор Центра.
"Вместе с тем, мы понимаем, что эти доходы формируются за счёт рекламной аудитории во многих странах мира, в том числе, и в России. Согласитесь, было бы очень странно не облагать налогами доходы от рекламы, осуществляемой на территории России. Так что вполне естественно, что российские власти планируют введение так называемого "цифрового налога", - добавил эксперт.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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РоссияДмитрий ЧернышенкоGoogleВысшая школа экономики (ВШЭ)Технологии
 
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