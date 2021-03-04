https://ria.ru/20210304/nalog-1599913919.html

Эксперт рассказал о преимуществах введения "налога на Google"

Эксперт рассказал о преимуществах введения "налога на Google"

Введение нового цифрового налога для зарубежных IT-компаний, которые зарабатывают миллиарды, используя персональные данные россиян, поможет развитию... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:06

2021-03-04T14:06

2021-03-04T15:37

россия

дмитрий чернышенко

ассоциация юристов россии

большая двадцатка

технологии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введение нового цифрового налога для зарубежных IT-компаний, которые зарабатывают миллиарды, используя персональные данные россиян, поможет развитию отечественных разработчиков, заявил РИА Новости председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. Он отметил, что аналогичные меры планируют и другие страны.Газета "Ведомости" в четверг сообщила со ссылкой на источники, что власти РФ рассматривают введение нового "цифрового налога" для глобальных компаний. Предполагается взимать дополнительную плату с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. По данным издания, эта тема обсуждалась на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.Он отметил, что IT-гиганты зарабатывают миллиарды, используя персональные данные граждан России для рекламы товаров, работ и услуг. "При этом из-за того, что у многих подобных компаний нет представительства в РФ, нельзя точно определить их доходы и правильность исчисления налоговых выплат", - сказал Журавлев.Другие страны также планируют подобные меры для глобальных IT-компаний, отметил эксперт. "Важно, что это международный тренд. ЕС тоже движется в эту сторону, и сейчас рассматривается вопрос обязать транснациональные IT-корпорации публично раскрывать сведения о том, сколько они платят налогов и каков их оборот в каждом государстве-члене ЕС. После введения прозрачного оборота следующим шагом станет введение новых налогов, за эту меру выступает уже второй год Франция", - сказал он.В понедельник Минфин РФ сообщил, что страны G20 к июлю 2021 года намерены договориться по вопросу налогообложения глобальных цифровых компаний. Проблема справедливого распределения между странами налогов с прибыли IT-гигантов, которые сейчас уплачиваются только по месту регистрации, обсуждается уже несколько лет.

https://ria.ru/20210304/nalog-1599865692.html

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россия, дмитрий чернышенко, ассоциация юристов россии, большая двадцатка, технологии