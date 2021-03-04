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https://ria.ru/20210304/nabokov-1599963312.html
В США обнаружили утерянное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
В США обнаружили утерянное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
В США найдено утерянное стихотворение Владимира Набокова под названием "The Man of To-Morrow’s Lament" ("Сетование Человека Будущего") о влюбленном Супермене... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:12
2021-03-04T19:19
литература
йельский университет
франция
культура
книги
новости культуры
владимир набоков
сша
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В США найдено утерянное стихотворение Владимира Набокова под названием "The Man of To-Morrow’s Lament" ("Сетование Человека Будущего") о влюбленном Супермене. Рукопись пролежала в библиотеке почти 80 лет, сообщает The Guardian. Литературовед, переводчик, автор книги "Прочтение Набокова" (2019) Андрей Бабиков обнаружил в одной из забытых папок в Библиотеке редких книг Йельского университета ранее не публиковавшееся стихотворение.В издании отмечают, что писатель создал это произведение летом 1942 года — всего через несколько лет после того, как прибыл в США из оккупированной Франции. Тогда Набоков переживал большие трудности, пытаясь овладеть непривычным для него языком и построить карьеру в стране, где о нем никто не слышал. Автор романа "Лолита", которая была опубликована через 13 лет, отнес рукопись Чарльзу Пирсу — редактору журнала New Yorker. Однако тот отверг работу Набокова, объяснив это тем, что читатели "вряд ли поймут" смысл стихотворения. Владимир Набоков от лица Супермена рассказывает о страстных чувствах, которые испытывает к подруге – Лоис Лэйн. Однако из-за своих сверхспособностей он не может в полной мере проявить их, чтобы не навредить любимой. Андрей Бабиков в эссе о найденной работе Владимира Набокова для литературного журнала Times Literary Supplement отмечает, что Чарльз Пирс многого не предвидел. Как минимум того, что автор, написавший, возможно, первое в мире стихотворение о Супермене, к концу 1950-х годов станет всемирно известным писателем. Сейчас произведение впервые опубликовали на сайте и в бумажной версии TLS. Однако ознакомиться с ним можно только если оформить платную подписку. Ожидается, что на русском языке расширенный материал, подготовленный и переведенный Бабиковым, будет представлен в альманахе CONNAISSEUR летом этого года.
https://ria.ru/20190417/1552756386.html
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литература, йельский университет, франция, книги, новости культуры, владимир набоков, сша

В США обнаружили утерянное стихотворение Владимира Набокова о Супермене

19:12 04.03.2021 (обновлено: 19:19 04.03.2021)
 
© AP Photo / Metropolis CollectiblesОбложка Action Comics 1938 года
Обложка Action Comics 1938 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Metropolis Collectibles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В США найдено утерянное стихотворение Владимира Набокова под названием "The Man of To-Morrow’s Lament" ("Сетование Человека Будущего") о влюбленном Супермене. Рукопись пролежала в библиотеке почти 80 лет, сообщает The Guardian.
Литературовед, переводчик, автор книги "Прочтение Набокова" (2019) Андрей Бабиков обнаружил в одной из забытых папок в Библиотеке редких книг Йельского университета ранее не публиковавшееся стихотворение.
В издании отмечают, что писатель создал это произведение летом 1942 года — всего через несколько лет после того, как прибыл в США из оккупированной Франции. Тогда Набоков переживал большие трудности, пытаясь овладеть непривычным для него языком и построить карьеру в стране, где о нем никто не слышал.
Автор романа "Лолита", которая была опубликована через 13 лет, отнес рукопись Чарльзу Пирсу — редактору журнала New Yorker. Однако тот отверг работу Набокова, объяснив это тем, что читатели "вряд ли поймут" смысл стихотворения.
Владимир Набоков от лица Супермена рассказывает о страстных чувствах, которые испытывает к подруге – Лоис Лэйн. Однако из-за своих сверхспособностей он не может в полной мере проявить их, чтобы не навредить любимой.
Владимир Набоков - РИА Новости, 1920, 17.04.2019
17 апреля 2019, 08:00Культура
Почему уникальный архив Набокова может не доехать до России
Андрей Бабиков в эссе о найденной работе Владимира Набокова для литературного журнала Times Literary Supplement отмечает, что Чарльз Пирс многого не предвидел. Как минимум того, что автор, написавший, возможно, первое в мире стихотворение о Супермене, к концу 1950-х годов станет всемирно известным писателем.
Сейчас произведение впервые опубликовали на сайте и в бумажной версии TLS. Однако ознакомиться с ним можно только если оформить платную подписку. Ожидается, что на русском языке расширенный материал, подготовленный и переведенный Бабиковым, будет представлен в альманахе CONNAISSEUR летом этого года.
Владимир Набоков - РИА Новости, 1920, 22.04.2019
22 апреля 2019, 02:01
Биография Владимира Набокова
 
КультуралитератураЙельский университетФранцияКнигиНовости культурыВладимир НабоковСША
 
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