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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210304/moskva-1599898028.html
В ОЭЗ Москвы открыли линию комплектующих для военно-космической техники
В ОЭЗ Москвы открыли линию комплектующих для военно-космической техники
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения, РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:53
2021-03-04T12:53
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), разработанные АО "ГК "Электронинвест", предназначены для обеспечения надежности работы электроники, уточняется в сообщении. "Компания работает на зеленоградской площадке "Алабушево", где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили порядка 355 миллионов рублей. Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.ГК "Электронинвест" в 2017 году получила статус резидента столичной ОЭЗ, дающий доступ к налоговым и таможенным преференциям. Участие в российских космических программах потребовало от компании расширения и модернизации производства. За счет проведенных работ в два раза было увеличено количество высокотехнологичных рабочих мест (сейчас на предприятии трудятся 156 человек).
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александр прохоров, москва

В ОЭЗ Москвы открыли линию комплектующих для военно-космической техники

12:53 04.03.2021
 
© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), разработанные АО "ГК "Электронинвест", предназначены для обеспечения надежности работы электроники, уточняется в сообщении.
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"Компания работает на зеленоградской площадке "Алабушево", где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили порядка 355 миллионов рублей. Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
ГК "Электронинвест" в 2017 году получила статус резидента столичной ОЭЗ, дающий доступ к налоговым и таможенным преференциям. Участие в российских космических программах потребовало от компании расширения и модернизации производства. За счет проведенных работ в два раза было увеличено количество высокотехнологичных рабочих мест (сейчас на предприятии трудятся 156 человек).
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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