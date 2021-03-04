https://ria.ru/20210304/moskva-1599898028.html

В ОЭЗ Москвы открыли линию комплектующих для военно-космической техники

В ОЭЗ Москвы открыли линию комплектующих для военно-космической техники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения, РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:53

2021-03-04T12:53

2021-03-04T12:53

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), разработанные АО "ГК "Электронинвест", предназначены для обеспечения надежности работы электроники, уточняется в сообщении. "Компания работает на зеленоградской площадке "Алабушево", где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили порядка 355 миллионов рублей. Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.ГК "Электронинвест" в 2017 году получила статус резидента столичной ОЭЗ, дающий доступ к налоговым и таможенным преференциям. Участие в российских космических программах потребовало от компании расширения и модернизации производства. За счет проведенных работ в два раза было увеличено количество высокотехнологичных рабочих мест (сейчас на предприятии трудятся 156 человек).

https://ria.ru/20210303/moskva-1599725453.html

москва

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александр прохоров, москва