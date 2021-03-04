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https://ria.ru/20210304/moshennichestvo-1600000655.html
Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством
Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством
Минцифры РФ разработало меры борьбы с распространением мошеннического телефонного трафика, связанного с подменой номера исходящего соединения, соответствующий... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T21:46
2021-03-04T21:46
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минцифры РФ разработало меры борьбы с распространением мошеннического телефонного трафика, связанного с подменой номера исходящего соединения, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.Как говорится в пояснительной записке к проекту, на сети ряда крупнейших российских операторов реализована система обмена информацией. С ее помощью оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершен звонок. Указанная система очистки трафика позволяет подключение любых операторов связи, имеющих стандартные межоператорские стыки, уточняется в пояснительной записке."Проект постановления устанавливает право оператора связи при осуществлении телефонного вызова запросить информацию об инициаторе вызова и не пропустить вызов при неполучении ответа или несоответствии полученной информации совершаемому вызову", - говорится в пояснительной записке.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры, злоумышленники подменяют номера телефонов для распространения ложных террористических сообщений и финансового мошенничества. "Вопросы противодействия телефонному мошенничеству активно обсуждаются в рамках межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МВД России, ФСБ России, Роскомнадзора, Банка России, кредитно-финансовых организаций и операторов связи", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20210303/moshennichestvo-1599688339.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством

21:46 04.03.2021
 
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Fotolia / kantver
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минцифры РФ разработало меры борьбы с распространением мошеннического телефонного трафика, связанного с подменой номера исходящего соединения, соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, на сети ряда крупнейших российских операторов реализована система обмена информацией. С ее помощью оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершен звонок. Указанная система очистки трафика позволяет подключение любых операторов связи, имеющих стандартные межоператорские стыки, уточняется в пояснительной записке.
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"Проект постановления устанавливает право оператора связи при осуществлении телефонного вызова запросить информацию об инициаторе вызова и не пропустить вызов при неполучении ответа или несоответствии полученной информации совершаемому вызову", - говорится в пояснительной записке.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры, злоумышленники подменяют номера телефонов для распространения ложных террористических сообщений и финансового мошенничества. "Вопросы противодействия телефонному мошенничеству активно обсуждаются в рамках межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МВД России, ФСБ России, Роскомнадзора, Банка России, кредитно-финансовых организаций и операторов связи", - сказали в министерстве.
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