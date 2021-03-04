https://ria.ru/20210304/modernizatsiya-1599977559.html
Липецкие электросети модернизируют за 1,4 млрд рублей
Липецкие электросети модернизируют за 1,4 млрд рублей
Власти Липецкой области выделят более 1,4 миллиарда рублей в этом году на техническое перевооружение и реконструкцию, строительство новых и расширение... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:36
2021-03-04T18:36
2021-03-04T18:36
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области выделят более 1,4 миллиарда рублей в этом году на техническое перевооружение и реконструкцию, строительство новых и расширение существующих объектов энергетики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в рамках реализации проекта бесперебойным электроснабжением будут обеспечены жители Краснинского и частично Елецкого районов. Кроме этого, в текущем году запланировано завершение техперевооружения высоковольтных линий на участке "Ситовка – Доброе", от работы которой зависит качество энергоснабжения потребителей Добровского района.Также будут модернизированы электросети Задонского района. Местная электростанция обеспечивает электроснабжение 171 населенного пункта Задонского и Хлевенского районов с населением более 54 тысяч человек. По ее сетям осуществляется транзит электроэнергии для работы ряда крупных аграрных предприятий, производящих подсолнечное масло, мясо, молочную продукцию и овощи закрытого грунта.Большое значение в проекте оиведено программам снижения потерь электроэнергии, в рамках которой продолжится оснащение центров электроснабжения и индивидуальных точек потребления автоматизированными системами учёта электроэнергии. Эти системы позволяют вести постоянный учёт потребляемой электроэнергии, а также анализ, хранение и передача данной информации в автоматическом режиме. С их помощью возможно удалённо отслеживать объём и динамику потребления в заданное время, реагировать на фиксируемые отклонения в работе сети и оперативно устранять причины их возникновения.
https://ria.ru/20210226/gazoobespechenie-1599092209.html
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости
. Власти Липецкой области выделят более 1,4 миллиарда рублей в этом году на техническое перевооружение и реконструкцию, строительство новых и расширение существующих объектов энергетики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что в рамках реализации проекта бесперебойным электроснабжением будут обеспечены жители Краснинского и частично Елецкого районов. Кроме этого, в текущем году запланировано завершение техперевооружения высоковольтных линий на участке "Ситовка – Доброе", от работы которой зависит качество энергоснабжения потребителей Добровского района.
Также будут модернизированы электросети Задонского района. Местная электростанция обеспечивает электроснабжение 171 населенного пункта Задонского и Хлевенского районов с населением более 54 тысяч человек. По ее сетям осуществляется транзит электроэнергии для работы ряда крупных аграрных предприятий, производящих подсолнечное масло, мясо, молочную продукцию и овощи закрытого грунта.
"Предстоящая реконструкция - это огромный вклад наших энергетиков не только в развитие региона, но и в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, направленной на обеспечение продовольственной независимости страны", - сказал Артамонов.
Большое значение в проекте оиведено программам снижения потерь электроэнергии, в рамках которой продолжится оснащение центров электроснабжения и индивидуальных точек потребления автоматизированными системами учёта электроэнергии. Эти системы позволяют вести постоянный учёт потребляемой электроэнергии, а также анализ, хранение и передача данной информации в автоматическом режиме. С их помощью возможно удалённо отслеживать объём и динамику потребления в заданное время, реагировать на фиксируемые отклонения в работе сети и оперативно устранять причины их возникновения.