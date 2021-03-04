https://ria.ru/20210304/modernizatsiya-1599977559.html

Липецкие электросети модернизируют за 1,4 млрд рублей

Липецкие электросети модернизируют за 1,4 млрд рублей

Власти Липецкой области выделят более 1,4 миллиарда рублей в этом году на техническое перевооружение и реконструкцию, строительство новых и расширение... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:36

2021-03-04T18:36

2021-03-04T18:36

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg

ЛИПЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области выделят более 1,4 миллиарда рублей в этом году на техническое перевооружение и реконструкцию, строительство новых и расширение существующих объектов энергетики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что в рамках реализации проекта бесперебойным электроснабжением будут обеспечены жители Краснинского и частично Елецкого районов. Кроме этого, в текущем году запланировано завершение техперевооружения высоковольтных линий на участке "Ситовка – Доброе", от работы которой зависит качество энергоснабжения потребителей Добровского района.Также будут модернизированы электросети Задонского района. Местная электростанция обеспечивает электроснабжение 171 населенного пункта Задонского и Хлевенского районов с населением более 54 тысяч человек. По ее сетям осуществляется транзит электроэнергии для работы ряда крупных аграрных предприятий, производящих подсолнечное масло, мясо, молочную продукцию и овощи закрытого грунта.Большое значение в проекте оиведено программам снижения потерь электроэнергии, в рамках которой продолжится оснащение центров электроснабжения и индивидуальных точек потребления автоматизированными системами учёта электроэнергии. Эти системы позволяют вести постоянный учёт потребляемой электроэнергии, а также анализ, хранение и передача данной информации в автоматическом режиме. С их помощью возможно удалённо отслеживать объём и динамику потребления в заданное время, реагировать на фиксируемые отклонения в работе сети и оперативно устранять причины их возникновения.

https://ria.ru/20210226/gazoobespechenie-1599092209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов