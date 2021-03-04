https://ria.ru/20210304/misyurina-1599943883.html

Суд закрыл дело врача Мисюриной

Суд закрыл дело врача Мисюриной

Мосгорсуд закрыл за отсутствием состава преступления громкое уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которую три года назад признали виновной в смерти... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:22

2021-03-04T16:22

2021-03-04T21:06

елена мисюрина

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мосгорсуд закрыл за отсутствием состава преступления громкое уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которую три года назад признали виновной в смерти пациента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Поводом для расследования против Мисюриной стал инцидент в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве летом 2013 года. Пациент этой клиники скончался через несколько дней после того, как Мисюрина сделала ему биопсию костного мозга. Следствие утверждало, что она нарушила методику, тактику и технику выполнения процедуры и повредила кровеносные сосуды пациента.Черемушкинский районный суд приговорил медика к двум годам лишения свободы. Это вызвало большой общественный резонанс: за Мисюрину вступились многие врачи, усомнившиеся, что именно ее действия привели к смерти пациента, ситуацию комментировали политические деятели.В апреле 2018-го Мосгорсуд отменил приговор районного суда и вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков. В декабре прошлого года это решение отменил уже Второй кассационный суд общей юрисдикции. Известно, что после решения Мосгорсуда Мисюрина продолжила работать в одной из столичных клиник.

https://ria.ru/20200318/1568745978.html

москва

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Врача Елену Мисюрину оправдали через 3 года судов Мосгорсуд закрыл за отсутствием состава преступления громкое уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной 2021-03-04T16:22 true PT0M43S

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елена мисюрина, москва, происшествия