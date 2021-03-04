https://ria.ru/20210304/mishustin-1599864643.html

Мишустин прибыл в Кызыл

Мишустин прибыл в Кызыл

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поездки по Сибири прилетел в столицу республики Тува город Кызыл, где посетит несколько социальных объектов и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:58

2021-03-04T09:58

2021-03-04T10:39

михаил мишустин

кызыл

общество

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КЫЗЫЛ, 4 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поездки по Сибири прилетел в столицу республики Тува город Кызыл, где посетит несколько социальных объектов и проведёт встречу с главой региона.Премьер в Кызыле осмотрит строящуюся общеобразовательную школу и посетит терапевтический корпус республиканской больницы № 1 в Кызыле.Кроме того, состоится встреча Мишустина и главы республики Тыва Шолбана Кара-оола.

кызыл

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2021

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михаил мишустин, кызыл, общество