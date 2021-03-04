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Мишустин прибыл в Кызыл
Мишустин прибыл в Кызыл
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поездки по Сибири прилетел в столицу республики Тува город Кызыл, где посетит несколько социальных объектов и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:58
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михаил мишустин
кызыл
общество
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КЫЗЫЛ, 4 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поездки по Сибири прилетел в столицу республики Тува город Кызыл, где посетит несколько социальных объектов и проведёт встречу с главой региона.Премьер в Кызыле осмотрит строящуюся общеобразовательную школу и посетит терапевтический корпус республиканской больницы № 1 в Кызыле.Кроме того, состоится встреча Мишустина и главы республики Тыва Шолбана Кара-оола.
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михаил мишустин, кызыл, общество

Мишустин прибыл в Кызыл

09:58 04.03.2021 (обновлено: 10:39 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения строящейся общеобразовательной школы в Кызыле
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения строящейся общеобразовательной школы в Кызыле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КЫЗЫЛ, 4 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в рамках поездки по Сибири прилетел в столицу республики Тува город Кызыл, где посетит несколько социальных объектов и проведёт встречу с главой региона.
Премьер в Кызыле осмотрит строящуюся общеобразовательную школу и посетит терапевтический корпус республиканской больницы № 1 в Кызыле.
Кроме того, состоится встреча Мишустина и главы республики Тыва Шолбана Кара-оола.
 
Михаил МишустинКызылОбщество
 
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