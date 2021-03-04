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Темрезов: соборная мечеть в КЧР откроется в марте 2022 года
Темрезов: соборная мечеть в КЧР откроется в марте 2022 года
Соборная мечеть в Черкесске будет открыта в марте 2022 года, сообщил глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:47
2021-03-04T11:47
2021-03-04T11:47
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 4 мар - РИА Новости. Соборная мечеть в Черкесске будет открыта в марте 2022 года, сообщил глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов.Фундамент здания был заложен в конце 2007 года, строительство началось в 2011 году."Мечеть откроется в следующем году, который является для региона особенным – Карачаево-Черкесия будет праздновать 100-летний юбилей", - цитирует Темрезова сайт главы и правительства КЧР.Мечеть сможет одновременно вместить до 5 тысяч верующих.
https://ria.ru/20210225/zdanie-1598974817.html
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рашид темрезов