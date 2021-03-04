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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210304/mechet-1599884034.html
Темрезов: соборная мечеть в КЧР откроется в марте 2022 года
Темрезов: соборная мечеть в КЧР откроется в марте 2022 года
Соборная мечеть в Черкесске будет открыта в марте 2022 года, сообщил глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:47
2021-03-04T11:47
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 4 мар - РИА Новости. Соборная мечеть в Черкесске будет открыта в марте 2022 года, сообщил глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов.Фундамент здания был заложен в конце 2007 года, строительство началось в 2011 году."Мечеть откроется в следующем году, который является для региона особенным – Карачаево-Черкесия будет праздновать 100-летний юбилей", - цитирует Темрезова сайт главы и правительства КЧР.Мечеть сможет одновременно вместить до 5 тысяч верующих.
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рашид темрезов

Темрезов: соборная мечеть в КЧР откроется в марте 2022 года

11:47 04.03.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи в режиме видеоконференции с председателем Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время встречи в режиме видеоконференции с председателем Правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 4 мар - РИА Новости. Соборная мечеть в Черкесске будет открыта в марте 2022 года, сообщил глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов.
Фундамент здания был заложен в конце 2007 года, строительство началось в 2011 году.
Новое здание регионального МВД в городе Черкесске - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 17:48Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открылось новое здание регионального МВД
"Мечеть откроется в следующем году, который является для региона особенным – Карачаево-Черкесия будет праздновать 100-летний юбилей", - цитирует Темрезова сайт главы и правительства КЧР.
Мечеть сможет одновременно вместить до 5 тысяч верующих.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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