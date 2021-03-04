https://ria.ru/20210304/mechet-1599884034.html

Темрезов: соборная мечеть в КЧР откроется в марте 2022 года

Темрезов: соборная мечеть в КЧР откроется в марте 2022 года

Соборная мечеть в Черкесске будет открыта в марте 2022 года, сообщил глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:47

2021-03-04T11:47

2021-03-04T11:47

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 4 мар - РИА Новости. Соборная мечеть в Черкесске будет открыта в марте 2022 года, сообщил глава республики Карачаево-Черкесия Рашид Темрезов.Фундамент здания был заложен в конце 2007 года, строительство началось в 2011 году."Мечеть откроется в следующем году, который является для региона особенным – Карачаево-Черкесия будет праздновать 100-летний юбилей", - цитирует Темрезова сайт главы и правительства КЧР.Мечеть сможет одновременно вместить до 5 тысяч верующих.

https://ria.ru/20210225/zdanie-1598974817.html

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2021

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рашид темрезов