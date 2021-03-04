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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210304/marsokhod-1599909130.html
Определились три потенциальных названия для первого китайского марсохода
Определились три потенциальных названия для первого китайского марсохода
По итогам 40-дневного глобального онлайн-голосования по 10 вариантам названий для первого китайского марсохода осталось три претендента. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:07
2021-03-04T14:07
россия-китай: главное
марс
китай
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МОСКВА, 4 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам 40-дневного глобального онлайн-голосования по 10 вариантам названий для первого китайского марсохода осталось три претендента.Наибольшее число баллов набрало название "Чжужун" - имя бога огня в древнекитайской мифологии, за ним следуют "Нэчжа" - мифический персонаж, и "Хунъи", что в китайском языке означает великие устремления и твердость духа.24 июля 2020 года Китай запустил глобальную кампанию по сбору вариантов названий для первого китайского марсохода, на основе результатов которой Китайское национальное космическое управление 18 января 2021 года опубликовало список из 10 вариантов. Китайские и зарубежные пользователи интернета могли поучаствовать в голосовании по данному списку, которое длилось с 20 января по 28 февраля.Китай 23 июля 2020 года запустил марсианский зонд "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода. Он вышел на орбиту Марса после выполнения орбитального маневра 24 февраля.
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марс, китай

Определились три потенциальных названия для первого китайского марсохода

14:07 04.03.2021
 
© REUTERS / Tingshu WangТочная копия марсохода "Тяньвэнь-1" выставлена на выставке в Национальном музее Пекина
Точная копия марсохода Тяньвэнь-1 выставлена на выставке в Национальном музее Пекина - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам 40-дневного глобального онлайн-голосования по 10 вариантам названий для первого китайского марсохода осталось три претендента.
Наибольшее число баллов набрало название "Чжужун" - имя бога огня в древнекитайской мифологии, за ним следуют "Нэчжа" - мифический персонаж, и "Хунъи", что в китайском языке означает великие устремления и твердость духа.
24 июля 2020 года Китай запустил глобальную кампанию по сбору вариантов названий для первого китайского марсохода, на основе результатов которой Китайское национальное космическое управление 18 января 2021 года опубликовало список из 10 вариантов. Китайские и зарубежные пользователи интернета могли поучаствовать в голосовании по данному списку, которое длилось с 20 января по 28 февраля.
Китай 23 июля 2020 года запустил марсианский зонд "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода. Он вышел на орбиту Марса после выполнения орбитального маневра 24 февраля.
Китайский зонд Тяньвэнь-1 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 16:11
Китай успешно вывел зонд "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса
 
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