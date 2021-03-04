https://ria.ru/20210304/marsokhod-1599909130.html

Определились три потенциальных названия для первого китайского марсохода

Определились три потенциальных названия для первого китайского марсохода

По итогам 40-дневного глобального онлайн-голосования по 10 вариантам названий для первого китайского марсохода осталось три претендента. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:07

2021-03-04T14:07

2021-03-04T14:07

россия-китай: главное

марс

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МОСКВА, 4 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам 40-дневного глобального онлайн-голосования по 10 вариантам названий для первого китайского марсохода осталось три претендента.Наибольшее число баллов набрало название "Чжужун" - имя бога огня в древнекитайской мифологии, за ним следуют "Нэчжа" - мифический персонаж, и "Хунъи", что в китайском языке означает великие устремления и твердость духа.24 июля 2020 года Китай запустил глобальную кампанию по сбору вариантов названий для первого китайского марсохода, на основе результатов которой Китайское национальное космическое управление 18 января 2021 года опубликовало список из 10 вариантов. Китайские и зарубежные пользователи интернета могли поучаствовать в голосовании по данному списку, которое длилось с 20 января по 28 февраля.Китай 23 июля 2020 года запустил марсианский зонд "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода. Он вышел на орбиту Марса после выполнения орбитального маневра 24 февраля.

https://ria.ru/20210210/zond-1596851159.html

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китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, китай