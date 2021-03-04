https://ria.ru/20210304/lavrov-1599916203.html

Лавров оценил отношения с Великобританией

Лавров оценил отношения с Великобританией

Градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:15

2021-03-04T14:15

2021-03-04T14:20

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

великобритания

лондон

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль".Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. В частности, за минувший после Brexit год англичане трижды вводили собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций, указал Лавров.Москва готова к возобновлению работы двусторонних экономических механизмов с Лондоном, также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, что Россия неоднократно заявляла о заинтересованности в расширении экономических связей с Соединенным Королевством – вне зависимости от Brexit.По его словам, в Москве следят за диалогом между Брюсселем и Лондоном относительно взаимодействия после Brexit. "Исходим из того, что в перспективе Великобритания сохранит позиции важного торгового партнера России. Например, в 2020 году объем двустороннего товарооборота составил 26,6 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 53,6%", - отметил глава МИД РФ.Выход из Евросоюза не побудил Великобританию к нормализации диалога с Россией, прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр напомнил, что Москва считает Brexit "делом сугубо внутрибританским и внутриесовским"."При этом мы, конечно же, внимательно следим за дальнейшим выстраиванием параметров взаимодействия Великобритании и ЕС, влиянием этого процесса на сотрудничество Брюсселя и Лондона с другими международными партнерами, в том числе с нашей страной. В последнем случае с уверенностью можно утверждать, что выход Великобритании из ЕС не стал фактором, побуждающим британские власти к нормализации межгосударственного диалога с Россией", - отметил Лавров.Великобритания во вторник приветствовала решение ЕС и США о введении санкций против РФ в связи с делом Навального. По словам главы британского МИД Доминика Рааба, Лондон продолжит работать с партнерами, чтобы "привлечь РФ к ответственности". Как ожидается, Великобритания в ближайшее время введет собственные санкции в отношении РФ, аналогичные введенным США и Евросоюзом.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

https://ria.ru/20210304/evropeytsy-1599809606.html

https://ria.ru/20210104/sarmat-1591999989.html

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, великобритания, лондон, политика