Лавров оценил отношения с Великобританией
14:15 04.03.2021 (обновлено: 14:20 04.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль".
Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления. В частности, за минувший после Brexit год англичане трижды вводили собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций, указал Лавров.
Вчера, 08:00Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
"Вне зависимости от своего членства в ЕС британские власти последовательно предпринимают абсолютно ничем не обоснованные выпады против нас, используют в публичном пространстве жесткую антироссийскую риторику. В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, "градус" отношений – на точке замерзания", - сказал глава МИД РФ.
Москва готова к возобновлению работы двусторонних экономических механизмов с Лондоном, также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, что Россия неоднократно заявляла о заинтересованности в расширении экономических связей с Соединенным Королевством – вне зависимости от Brexit.
"Со своей стороны готовы к возобновлению работы профильных двусторонних механизмов, включая межправительственный комитет по торговле и инвестициям, а также энергетический диалог высокого уровня", - сказал Лавров.
По его словам, в Москве следят за диалогом между Брюсселем и Лондоном относительно взаимодействия после Brexit. "Исходим из того, что в перспективе Великобритания сохранит позиции важного торгового партнера России. Например, в 2020 году объем двустороннего товарооборота составил 26,6 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 53,6%", - отметил глава МИД РФ.
"При этом убеждены, что без выстраивания взвешенного политдиалога, ответственного подхода к двусторонним отношениям, в том числе в публичном пространстве, нам не удастся реализовать значительный потенциал сотрудничества. Остаемся открытыми для развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько к этому готов Лондон", - подчеркнул он.
Выход из Евросоюза не побудил Великобританию к нормализации диалога с Россией, прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что Москва считает Brexit "делом сугубо внутрибританским и внутриесовским".
Вчера, 08:00Доросли ли европейцы до самостоятельности
"При этом мы, конечно же, внимательно следим за дальнейшим выстраиванием параметров взаимодействия Великобритании и ЕС, влиянием этого процесса на сотрудничество Брюсселя и Лондона с другими международными партнерами, в том числе с нашей страной. В последнем случае с уверенностью можно утверждать, что выход Великобритании из ЕС не стал фактором, побуждающим британские власти к нормализации межгосударственного диалога с Россией", - отметил Лавров.
Великобритания во вторник приветствовала решение ЕС и США о введении санкций против РФ в связи с делом Навального. По словам главы британского МИД Доминика Рааба, Лондон продолжит работать с партнерами, чтобы "привлечь РФ к ответственности". Как ожидается, Великобритания в ближайшее время введет собственные санкции в отношении РФ, аналогичные введенным США и Евросоюзом.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.