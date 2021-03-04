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Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Разблокировать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки могли бы шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:05
2021-03-04T14:05
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разблокировать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки могли бы шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Окно возможностей" для спасения ядерной сделки еще не закрыто. Необходимое условие – полное и последовательное выполнение всеобъемлющих договоренностей 2015 года всеми странами, которые их разрабатывали и заключали. Мы тесно взаимодействуем со всеми участниками СВПД для достижения этой цели", - сказал Лавров в интервью журналу "Русская мысль".По его словам, Россия находится в постоянном контакте и с европейскими партнерами для выработки возможных решений, однако многое зависит от США."Принципиальным моментом является позиция администрации Джо Байдена по "ядерной сделке". По нашему мнению, разблокированию ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы способствовали бы такие шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США вернуться в СВПД", - подчеркнул министр.Москва рассчитывает, что ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) скоро удастся переломить к лучшему, готова содействовать достижению соответствующих договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Надеемся, что в самое ближайшее время ситуацию удастся переломить к лучшему и вернуть процесс выполнения СВПД в изначально согласованные рамки", - сказал министр.Он указал на то, что Тегеран неоднократно высказывался в пользу готовности полностью "разморозить" реализацию всех приостановленных им положений СВПД, как только будет восстановлен утраченный баланс интересов."Со своей стороны готовы всемерно содействовать достижению договоренностей на этот счет", - добавил Лавров.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о постепенном отказе от своих обязательств в рамках сделки.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, сергей лавров, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

14:05 04.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Разблокировать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки могли бы шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Окно возможностей" для спасения ядерной сделки еще не закрыто. Необходимое условие – полное и последовательное выполнение всеобъемлющих договоренностей 2015 года всеми странами, которые их разрабатывали и заключали. Мы тесно взаимодействуем со всеми участниками СВПД для достижения этой цели", - сказал Лавров в интервью журналу "Русская мысль".
По его словам, Россия находится в постоянном контакте и с европейскими партнерами для выработки возможных решений, однако многое зависит от США.
"Принципиальным моментом является позиция администрации Джо Байдена по "ядерной сделке". По нашему мнению, разблокированию ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы способствовали бы такие шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США вернуться в СВПД", - подчеркнул министр.
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Глава МАГАТЭ надеется на возвращение США в ядерную сделку
Москва рассчитывает, что ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) скоро удастся переломить к лучшему, готова содействовать достижению соответствующих договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надеемся, что в самое ближайшее время ситуацию удастся переломить к лучшему и вернуть процесс выполнения СВПД в изначально согласованные рамки", - сказал министр.
Он указал на то, что Тегеран неоднократно высказывался в пользу готовности полностью "разморозить" реализацию всех приостановленных им положений СВПД, как только будет восстановлен утраченный баланс интересов.
"Со своей стороны готовы всемерно содействовать достижению договоренностей на этот счет", - добавил Лавров.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о постепенном отказе от своих обязательств в рамках сделки.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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