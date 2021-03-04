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Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой министр иностранных дел России Сергей Лавров в работе и в жизни. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:10
2021-03-04T13:41
россия
мария захарова
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой министр иностранных дел России Сергей Лавров в работе и в жизни."Личность, выдающаяся личность, уникальный человек... Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни", — сказала она в шоу на YouTube-канале. На уточняющий вопрос ведущей о том, какой он в жизни, Захарова ответила: "У нас в жизни это значит работа, на работе жизнь протекает".Официальный представитель МИД России напомнила, что министр сам пишет стихи. По словам Захаровой, "у него поэзия, настоящая". "Кое-что мы публиковали... Там значительный арсенал, он исполняет под гитару", — добавила Захарова, рассказав, что министр поддержал ее после первой песни "Верните память".По словам официального представителя МИД России, в министерстве есть давняя традиция творчества. "Это не только сейчас возникло. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения", — добавила она.
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россия, мария захарова, сергей лавров, общество

Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни

13:10 04.03.2021 (обновлено: 13:41 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве по итогам 2015 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве по итогам 2015 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой министр иностранных дел России Сергей Лавров в работе и в жизни.
"Личность, выдающаяся личность, уникальный человек... Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни", — сказала она в шоу на YouTube-канале. На уточняющий вопрос ведущей о том, какой он в жизни, Захарова ответила: "У нас в жизни это значит работа, на работе жизнь протекает".
Официальный представитель МИД России напомнила, что министр сам пишет стихи. По словам Захаровой, "у него поэзия, настоящая". "Кое-что мы публиковали... Там значительный арсенал, он исполняет под гитару", — добавила Захарова, рассказав, что министр поддержал ее после первой песни "Верните память".
По словам официального представителя МИД России, в министерстве есть давняя традиция творчества. "Это не только сейчас возникло. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения", — добавила она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2016
31 мая 2016, 16:45
Лавров рассказал о "Калинке" Захаровой, детстве, стихах, кино и "Спартаке"Глава МИД России дал интервью сайту kp.ru, в котором рассказал, в частности, о своем отношении к танцу, который исполнила Мария Захарова, о том, кто ему кажется подходящей кандидатурой на пост главного тренера "Спартака", о том, как его воспитывали в детстве и о многом другом.
 
РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровОбщество
 
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