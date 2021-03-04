https://ria.ru/20210304/lavrov-1599901855.html

Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни

Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой министр иностранных дел России Сергей Лавров в работе и в жизни. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:10

2021-03-04T13:10

2021-03-04T13:41

россия

мария захарова

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой министр иностранных дел России Сергей Лавров в работе и в жизни."Личность, выдающаяся личность, уникальный человек... Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни", — сказала она в шоу на YouTube-канале. На уточняющий вопрос ведущей о том, какой он в жизни, Захарова ответила: "У нас в жизни это значит работа, на работе жизнь протекает".Официальный представитель МИД России напомнила, что министр сам пишет стихи. По словам Захаровой, "у него поэзия, настоящая". "Кое-что мы публиковали... Там значительный арсенал, он исполняет под гитару", — добавила Захарова, рассказав, что министр поддержал ее после первой песни "Верните память".По словам официального представителя МИД России, в министерстве есть давняя традиция творчества. "Это не только сейчас возникло. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения", — добавила она.

https://ria.ru/20160531/1441221133.html

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2021

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россия, мария захарова, сергей лавров, общество