Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210304/kuraev-1599924253.html
Церковный суд подтвердил лишение сана Кураева
Церковный суд подтвердил лишение сана Кураева
В Московской патриархии подтвердили решение церковного суда отказать в пересмотре постановления о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:00
2021-03-04T17:22
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748179_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_8bb24d242d733c8e72f93c3ca17e2180.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Московской патриархии подтвердили решение церковного суда отказать в пересмотре постановления о лишении сана протодиакона Андрея Кураева."4 марта 2021 года Епархиальный суд г. Москвы рассмотрел ходатайство запрещенного клирика Московской епархии протодиакона Андрея Кураева о пересмотре дела № 50-54-2020 о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Внимательно изучив поступившее от протодиакона Андрея Кураева ходатайство о пересмотре дела, а также заслушав его объяснения, суд не нашел причин для такового пересмотра и подтвердил ранее принятое решение", - говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.
https://ria.ru/20201230/kuraev-1591627224.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748179_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_57f066e222c7cfa02a2a1a7feb08d776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Церковный суд подтвердил лишение сана Кураева

15:00 04.03.2021 (обновлено: 17:22 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Московской патриархии подтвердили решение церковного суда отказать в пересмотре постановления о лишении сана протодиакона Андрея Кураева.
"4 марта 2021 года Епархиальный суд г. Москвы рассмотрел ходатайство запрещенного клирика Московской епархии протодиакона Андрея Кураева о пересмотре дела № 50-54-2020 о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Внимательно изучив поступившее от протодиакона Андрея Кураева ходатайство о пересмотре дела, а также заслушав его объяснения, суд не нашел причин для такового пересмотра и подтвердил ранее принятое решение", - говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 18:52Религия и мировоззрение
Эксперт объяснил, почему претензии Кураева к церковному суду неуместны
Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
Лента новостейМолния