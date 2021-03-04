https://ria.ru/20210304/kuraev-1599924253.html

Церковный суд подтвердил лишение сана Кураева

Церковный суд подтвердил лишение сана Кураева

В Московской патриархии подтвердили решение церковного суда отказать в пересмотре постановления о лишении сана протодиакона Андрея Кураева. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:00

2021-03-04T15:00

2021-03-04T17:22

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Московской патриархии подтвердили решение церковного суда отказать в пересмотре постановления о лишении сана протодиакона Андрея Кураева."4 марта 2021 года Епархиальный суд г. Москвы рассмотрел ходатайство запрещенного клирика Московской епархии протодиакона Андрея Кураева о пересмотре дела № 50-54-2020 о признании протодиакона Андрея Кураева подлежащим извержению из священного сана. Внимательно изучив поступившее от протодиакона Андрея Кураева ходатайство о пересмотре дела, а также заслушав его объяснения, суд не нашел причин для такового пересмотра и подтвердил ранее принятое решение", - говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.

https://ria.ru/20201230/kuraev-1591627224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь