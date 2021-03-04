https://ria.ru/20210304/kuraev-1599923221.html
Кураев прокомментировал решение епархиального суда по его делу
Кураев прокомментировал решение епархиального суда по его делу
Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:57
2021-03-04T14:57
2021-03-04T17:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
андрей кураев
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748187_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_c07eb31c664074b454574ef8055f6e4e.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана."Суд "не нашел причин" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге в LiveJournal по окончании суда."Пересмотреть было бы некорректно", - поделился он своим видением позиции судей.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.
https://ria.ru/20210119/kuraev-1593707177.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748187_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_e26adc94b42228724365fd3bfef564e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана.
"Суд "не нашел причин" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге в LiveJournal по окончании суда.
"Пересмотреть было бы некорректно", - поделился он своим видением позиции судей.
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".
Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.