https://ria.ru/20210304/kuraev-1599923221.html

Кураев прокомментировал решение епархиального суда по его делу

Кураев прокомментировал решение епархиального суда по его делу

Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:57

2021-03-04T14:57

2021-03-04T17:23

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

андрей кураев

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана."Суд "не нашел причин" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге в LiveJournal по окончании суда."Пересмотреть было бы некорректно", - поделился он своим видением позиции судей.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.

https://ria.ru/20210119/kuraev-1593707177.html

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новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь