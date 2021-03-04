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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210304/kuraev-1599923221.html
Кураев прокомментировал решение епархиального суда по его делу
Кураев прокомментировал решение епархиального суда по его делу
Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:57
2021-03-04T17:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
андрей кураев
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана."Суд "не нашел причин" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге в LiveJournal по окончании суда."Пересмотреть было бы некорректно", - поделился он своим видением позиции судей.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.
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новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь

Кураев прокомментировал решение епархиального суда по его делу

14:57 04.03.2021 (обновлено: 17:23 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд в четверг не стал пересматривать приговор о лишении его сана.
"Суд "не нашел причин" для изменения приговора", - написал Кураев в четверг в своем блоге в LiveJournal по окончании суда.
"Пересмотреть было бы некорректно", - поделился он своим видением позиции судей.
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола".
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 16:40Религия и мировоззрение
Легойда высказался о будущем протодиакона Андрея Кураева в Церкви
Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КураевРусская православная церковь
 
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