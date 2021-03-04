https://ria.ru/20210304/kuba-1599968207.html

Глава МИД Кубы осудил новые санкции против России

Глава МИД Кубы осудил новые санкции против России

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья осудил в своем аккаунте в Twitter новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, назвав их... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:54

2021-03-04T17:54

2021-03-04T17:55

россия

бруно родригес парилья

евросоюз

куба

сша

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья осудил в своем аккаунте в Twitter новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, назвав их нарушением международного права и Устава ООН.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Кроме того, на текущей неделе президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599929712.html

россия

куба

сша

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россия, бруно родригес парилья, евросоюз, куба, сша, политика