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Глава МИД Кубы осудил новые санкции против России
Глава МИД Кубы осудил новые санкции против России
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья осудил в своем аккаунте в Twitter новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, назвав их... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:54
2021-03-04T17:55
россия
бруно родригес парилья
евросоюз
куба
сша
политика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья осудил в своем аккаунте в Twitter новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, назвав их нарушением международного права и Устава ООН.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Кроме того, на текущей неделе президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
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россия, бруно родригес парилья, евросоюз, куба, сша, политика

Глава МИД Кубы осудил новые санкции против России

17:54 04.03.2021 (обновлено: 17:55 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья осудил в своем аккаунте в Twitter новые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, назвав их нарушением международного права и Устава ООН.
"Мы отвергаем новые односторонние и несправедливые санкции, введенные в отношении Российской Федерации, которые представляют собой явное нарушение международного права и Устава ООН, а также являются вмешательством во внутренние дела этой братской страны", - написал он.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест оппозиционного активиста Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Кроме того, на текущей неделе президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям. Он отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 15:20
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