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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210304/ksenofobiya-1599878592.html
Еврейский конгресс предложил вести профилактику ксенофобии в Госдуме
Еврейский конгресс предложил вести профилактику ксенофобии в Госдуме
Проблема ксенофобии в России существенней антисемитизма, нужно вести профилактику ксенофобии в национальных и религиозных общинах, Госдуме и на телевидении,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:13
2021-03-04T11:13
религия и мировоззрение
юрий каннер
новости - религия и мировоззрение
российский еврейский конгресс
госдума рф
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Проблема ксенофобии в России существенней антисемитизма, нужно вести профилактику ксенофобии в национальных и религиозных общинах, Госдуме и на телевидении, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.Так он прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД РФ. Глава государства призвал "жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений"."Важнейшая проблема в стране не столько антисемитизм, сколько ксенофобия. Очень много деления на "свой" и "чужой". Кажется, что ксенофобию разжигают маргиналы, но на самом деле нередко ксенофобские высказывания звучат от депутатов Госдумы, с федеральных телеканалов – там есть явные поджигатели (розни – ред.). Может быть, это даже не проблема МВД, но нужно веси профилактику таким высказываниям, объяснять людям. Тут имеет значение и образование", - сказал Каннер.Он напомнил о недавнем юбилее президента СССР Михаила Горбачева и развернувшей в связи с этим дискуссии о развале СССР. "Одна из причин – разные народы не хотели жить вместе. Сегодня в многонациональной России нам нужно учиться жить вместе. Важно не только наказывать, но и чтобы внутри разных сообществ – религиозных и национальных – ксенофобия порицалась, чтобы такие люди были нерукопожатными. Это нужно воспитывать внутри сообществ", - подчеркнул президент Российского еврейского конгресса.Он привел в пример деятельность Российского еврейского конгресса, где "сделали акцент на истории Праведников народов мира – людей других национальностей, которые во время Холокоста спасали евреев – порой рискуя своей жизнью и жизнью своих близких". "Мы сделали и соответствующую выставку, она ездит по стране, в этом году покажем ее в Петербурге", - заключил собеседник агентства.Праведник народов мира – почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.
https://ria.ru/20210212/protokoly-1597190905.html
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599607663.html
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юрий каннер, новости - религия и мировоззрение, российский еврейский конгресс, госдума рф

Еврейский конгресс предложил вести профилактику ксенофобии в Госдуме

11:13 04.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Благотворительного фонда "Российский еврейский конгресс" Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Проблема ксенофобии в России существенней антисемитизма, нужно вести профилактику ксенофобии в национальных и религиозных общинах, Госдуме и на телевидении, заявил РИА Новости президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.
Так он прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД РФ. Глава государства призвал "жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений".
"Важнейшая проблема в стране не столько антисемитизм, сколько ксенофобия. Очень много деления на "свой" и "чужой". Кажется, что ксенофобию разжигают маргиналы, но на самом деле нередко ксенофобские высказывания звучат от депутатов Госдумы, с федеральных телеканалов – там есть явные поджигатели (розни – ред.). Может быть, это даже не проблема МВД, но нужно веси профилактику таким высказываниям, объяснять людям. Тут имеет значение и образование", - сказал Каннер.
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 13:00Религия и мировоззрение
Раввин осудил публикацию знаменитой мистификации против евреев
Он напомнил о недавнем юбилее президента СССР Михаила Горбачева и развернувшей в связи с этим дискуссии о развале СССР. "Одна из причин – разные народы не хотели жить вместе. Сегодня в многонациональной России нам нужно учиться жить вместе. Важно не только наказывать, но и чтобы внутри разных сообществ – религиозных и национальных – ксенофобия порицалась, чтобы такие люди были нерукопожатными. Это нужно воспитывать внутри сообществ", - подчеркнул президент Российского еврейского конгресса.
Он привел в пример деятельность Российского еврейского конгресса, где "сделали акцент на истории Праведников народов мира – людей других национальностей, которые во время Холокоста спасали евреев – порой рискуя своей жизнью и жизнью своих близких". "Мы сделали и соответствующую выставку, она ездит по стране, в этом году покажем ее в Петербурге", - заключил собеседник агентства.
Праведник народов мира – почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.
Торжественное открытие памятника Михаилу Горбачеву по случаю 30-го Дня германского единства в Дессау-Рослау - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Религия и мировоззрениеЮрий КаннерНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессГосдума РФ
 
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