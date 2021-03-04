https://ria.ru/20210304/krov-1599848166.html
Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
Зачем нужно отслеживать состояние крови после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:07
2021-03-04T02:07
2021-03-04T02:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кровь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598371106_0:394:2939:2047_1920x0_80_0_0_d82350e066631a8f2dabea0b8fa7e14f.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Зачем нужно отслеживать состояние крови после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-трансфузиолог Андрей Звонков.Коварство COVID-19 заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются довольно длительное время. Одно из серьезных осложнений – это нарушение свертываемости крови. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который показывает состояние свертывающей системы крови, отметил Андрей Звонков. Он объяснил, о чем говорят показатели МНО. Врач-трансфузиолог посоветовал здоровым людям тоже не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически, например, раз в полгода, делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска. "Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", – подчеркнул Андрей Звонков в интервью радио Sputnik
https://ria.ru/20210303/kovid-1599758422.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598371106_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_5298a088407882208c079674acfabf96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кровь
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Зачем нужно отслеживать состояние крови
после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-трансфузиолог Андрей Звонков.
Коварство COVID-19
заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются довольно длительное время. Одно из серьезных осложнений – это нарушение свертываемости крови. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который показывает состояние свертывающей системы крови, отметил Андрей Звонков. Он объяснил, о чем говорят показатели МНО.
"Если этот параметр меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8‒1,85 – все в порядке, можно не тревожиться, будет нормальная свертываемость крови и минимум риска развития тромбов, тромбоза. Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку", – сказал Андрей Звонков.
Врач-трансфузиолог посоветовал здоровым людям тоже не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически, например, раз в полгода, делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска.
"Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", – подчеркнул Андрей Звонков в интервью радио Sputnik