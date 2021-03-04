https://ria.ru/20210304/krov-1599848166.html

Назван способ проверить состояние крови после коронавируса

Назван способ проверить состояние крови после коронавируса

Зачем нужно отслеживать состояние крови после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T02:07

2021-03-04T02:07

2021-03-04T02:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

кровь

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Зачем нужно отслеживать состояние крови после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-трансфузиолог Андрей Звонков.Коварство COVID-19 заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются довольно длительное время. Одно из серьезных осложнений – это нарушение свертываемости крови. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который показывает состояние свертывающей системы крови, отметил Андрей Звонков. Он объяснил, о чем говорят показатели МНО. Врач-трансфузиолог посоветовал здоровым людям тоже не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически, например, раз в полгода, делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска. "Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", – подчеркнул Андрей Звонков в интервью радио Sputnik

https://ria.ru/20210303/kovid-1599758422.html

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коронавирус covid-19, кровь