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Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
Зачем нужно отслеживать состояние крови после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:07
2021-03-04T02:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кровь
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Зачем нужно отслеживать состояние крови после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-трансфузиолог Андрей Звонков.Коварство COVID-19 заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются довольно длительное время. Одно из серьезных осложнений – это нарушение свертываемости крови. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который показывает состояние свертывающей системы крови, отметил Андрей Звонков. Он объяснил, о чем говорят показатели МНО. Врач-трансфузиолог посоветовал здоровым людям тоже не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически, например, раз в полгода, делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска. "Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", – подчеркнул Андрей Звонков в интервью радио Sputnik
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коронавирус covid-19, кровь

Назван способ проверить состояние крови после коронавируса

02:07 04.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкИсследование крови
Исследование крови - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Зачем нужно отслеживать состояние крови после перенесенной коронавирусной инфекции и как это лучше сделать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-трансфузиолог Андрей Звонков.
Коварство COVID-19 заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются довольно длительное время. Одно из серьезных осложнений – это нарушение свертываемости крови. Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который показывает состояние свертывающей системы крови, отметил Андрей Звонков. Он объяснил, о чем говорят показатели МНО.
"Если этот параметр меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8‒1,85 – все в порядке, можно не тревожиться, будет нормальная свертываемость крови и минимум риска развития тромбов, тромбоза. Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку", – сказал Андрей Звонков.
Врач-трансфузиолог посоветовал здоровым людям тоже не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически, например, раз в полгода, делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска.
"Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", – подчеркнул Андрей Звонков в интервью радио Sputnik
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