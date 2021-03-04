ПСБ начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса по ставке 3%
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ПСБ открыл прием заявок на кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 3% в рамках новой государственной программы поддержки предпринимательства, сообщает банк.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 миллиарда рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей "ФОТ 3.0", на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей. "ФОТ 3.0" придёт на смену предыдущей льготной программе "ФОТ 2.0", действие которой закачивается 1 апреля. Согласно постановлению правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279, в новом формате ставка кредита составит 3%.
"ПСБ разработал кредитные решения, позволяющие предпринимателям получить финансирование на восстановление деятельности после пандемии. Кредит "Без бумаг 3.0" оформляется онлайн по двум документам с лимитом до 10 миллионов рублей и доступен индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью. Другой продукт "Кредит 3.0" могут оформить предприниматели с любой организационно-правовой формой на сумму от 10 миллионов до 500 миллионов рублей в отделении банка ПСБ, заявку на него также можно подать онлайн", - говорится в сообщении банка.
Согласно постановлению правительства, кредит в рамках "ФОТ 3.0" можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Принять участие в программе могут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, в их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников в организации. Максимальная сумма - 500 миллионов рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.
"ПСБ вошел в число банков, уполномоченных правительством выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях в рамках пакета мер, направленных на восстановление экономики страны после пандемии. Предыдущая антикризисная инициатива правительства позволила нам профинансировать более 37 тысяч компаний на общую сумму свыше 52 миллиардов рублей. Согласно Индексу RSBI, в России отмечается постепенный рост активности предпринимателей и объема инвестиций, поэтому мы ожидаем значительного интереса к кредиту под выгодные 3% ", - приводится в сообщении комментарий руководитель блока среднего и малого бизнеса ПАО "Промсвязьбанк" Константина Басманова.
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