https://ria.ru/20210304/kredity-1599965592.html

ПСБ начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса по ставке 3%

ПСБ начал прием заявок на льготные кредиты для бизнеса по ставке 3%

ПСБ открыл прием заявок на кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 3% в рамках новой государственной программы поддержки предпринимательства,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:46

2021-03-04T17:46

2021-03-04T17:46

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ПСБ открыл прием заявок на кредиты малому и среднему бизнесу по льготной ставке 3% в рамках новой государственной программы поддержки предпринимательства, сообщает банк.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 миллиарда рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей "ФОТ 3.0", на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей. "ФОТ 3.0" придёт на смену предыдущей льготной программе "ФОТ 2.0", действие которой закачивается 1 апреля. Согласно постановлению правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279, в новом формате ставка кредита составит 3%.Согласно постановлению правительства, кредит в рамках "ФОТ 3.0" можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Принять участие в программе могут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, в их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников в организации. Максимальная сумма - 500 миллионов рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.

https://ria.ru/20210301/promsvyazbank-1599519628.html

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банк псб, промсвязьбанк, новости компаний - экономика