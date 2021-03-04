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В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки

В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки

Отправление скоростного поезда из Лондона в Манчестер задержалось из-за кошки, не желавшей слезть с крыши состава, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:42

2021-03-04T13:42

2021-03-04T14:02

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отправление скоростного поезда из Лондона в Манчестер задержалось из-за кошки, не желавшей слезть с крыши состава, сообщает газета Guardian.Инцидент произошел вечером 2 марта на станции Юстон в центральной части Лондона. Примерно за полчаса до отправления поезда в Манчестер сотрудники станции заметили, что на крыше, в опасной близости от контактного провода, сидит кошка. Животное отказывалось сдвинуться с места, поэтому пассажиров пришлось пересадить в дополнительный состав. Это привело к небольшой задержке в отправлении.Снять кошку с крыши удалось только через два с половиной часа, при этом, по словам сотрудников станции, она выглядела спокойной. Как она оказалась на крыше, до сих пор неизвестно."Нам обычно приходится иметь дело с птицами, но за всю мою работу это первая кошка", — рассказал менеджер станции Джо Хендри. "К счастью любопытство не убило эту кошку, мы рады, что она не потратила одну из своих девяти жизней", — добавил он.В конце прошлого года в Германии более 20 поездов пришлось задержать почти на час из-за лебедя, оплакивавшего на путях гибель своего спутника.

https://ria.ru/20210205/zhivotnye-1596201249.html

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великобритания, лондон, манчестер, в мире