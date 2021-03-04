https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599917325.html

Путин призвал объединить усилия для победы над коронавирусом

Путин призвал объединить усилия для победы над коронавирусом

Только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в участниками общероссийской акции РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:23

2021-03-04T14:23

2021-03-04T15:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".Российский президент добавил, что некоторые ожидали, что РФ провалится в борьбе с пандемией."Некоторые ожидали, что мы просядем, так скажем, или даже провалимся, но благодаря медикам, благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть. Вот смотрите: все (заболеваемость) постоянно снижается сейчас - это результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестер, бригад скорой помощи, государства самого. Все это это вместе дает определенный ожидаемый результат", - сказал он.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин