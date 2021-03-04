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Путин призвал объединить усилия для победы над коронавирусом
Путин призвал объединить усилия для победы над коронавирусом
Только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в участниками общероссийской акции РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:23
2021-03-04T15:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".Российский президент добавил, что некоторые ожидали, что РФ провалится в борьбе с пандемией."Некоторые ожидали, что мы просядем, так скажем, или даже провалимся, но благодаря медикам, благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть. Вот смотрите: все (заболеваемость) постоянно снижается сейчас - это результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестер, бригад скорой помощи, государства самого. Все это это вместе дает определенный ожидаемый результат", - сказал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин призвал объединить усилия для победы над коронавирусом

14:23 04.03.2021 (обновлено: 15:01 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
"Мы исходим из того, что только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID", - сказал он.
Российский президент добавил, что некоторые ожидали, что РФ провалится в борьбе с пандемией.
"Некоторые ожидали, что мы просядем, так скажем, или даже провалимся, но благодаря медикам, благодаря таким людям, как вы, мы оказались там, где мы есть. Вот смотрите: все (заболеваемость) постоянно снижается сейчас - это результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестер, бригад скорой помощи, государства самого. Все это это вместе дает определенный ожидаемый результат", - сказал он.
 
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