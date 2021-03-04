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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599908571.html
На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
На Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной годовщине начала работы нового... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:40
2021-03-04T15:52
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
украина
в мире
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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. На Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной годовщине начала работы нового правительства.Он подчеркнул, что статистику заболеваемости "невозможно скрыть или интерпретировать по-другому". Красный уровень эпидемиологической опасности объявили уже в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, не исключено, что скоро к ним присоединятся Винницкая, Закарпатская, Тернопольская области и другие регионы."Это значит, что в перспективе может быть жесткий локдаун. Конечно, когда большая часть областей будут в красных зонах, скорее всего, придется вернуться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила", — сказал глава кабмина.Власти стараются придерживаться модели "адаптивного карантина", но пока ситуация не улучшается, отметил Шмыгаль."Если мы увидим, что медицинская система перегружена, если более 65% кроватей в какой-нибудь области и на Украине в целом будут заняты и возможности медицины будут ограничены, у нас не будет выбора и мы будем идти так, как шли все европейские страны. Это стандартный подход", — заключил премьер.Модель "адаптивного карантина", которая действует на Украине, предусматривает ограничения в отдельных регионах. В частности, правительство установило четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленую, желтую, оранжевую и красную.Минздрав Украины сообщает о росте числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 инфицированных, скончались 194 человека, 4837 выздоровели. За все время пандемии на Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели — 1 186 873, умер 26 591 пациент.Власти страны вводили локдаун с 8 по 24 января. Но и после его отмены карантинные ограничения остаются в силе.
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19

13:40 04.03.2021 (обновлено: 15:52 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске
Машина скорой медицинской помощи у городской инфекционной больницы в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. На Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной годовщине начала работы нового правительства.
Он подчеркнул, что статистику заболеваемости "невозможно скрыть или интерпретировать по-другому". Красный уровень эпидемиологической опасности объявили уже в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, не исключено, что скоро к ним присоединятся Винницкая, Закарпатская, Тернопольская области и другие регионы.
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"Это значит, что в перспективе может быть жесткий локдаун. Конечно, когда большая часть областей будут в красных зонах, скорее всего, придется вернуться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила", — сказал глава кабмина.
Власти стараются придерживаться модели "адаптивного карантина", но пока ситуация не улучшается, отметил Шмыгаль.
"Если мы увидим, что медицинская система перегружена, если более 65% кроватей в какой-нибудь области и на Украине в целом будут заняты и возможности медицины будут ограничены, у нас не будет выбора и мы будем идти так, как шли все европейские страны. Это стандартный подход", — заключил премьер.
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Модель "адаптивного карантина", которая действует на Украине, предусматривает ограничения в отдельных регионах. В частности, правительство установило четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Минздрав Украины сообщает о росте числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 инфицированных, скончались 194 человека, 4837 выздоровели. За все время пандемии на Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели — 1 186 873, умер 26 591 пациент.
Власти страны вводили локдаун с 8 по 24 января. Но и после его отмены карантинные ограничения остаются в силе.
 
Распространение коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
 
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