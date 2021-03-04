https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599908571.html

На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19

На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19

На Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной годовщине начала работы нового... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:40

2021-03-04T13:40

2021-03-04T15:52

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

украина

в мире

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. На Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной годовщине начала работы нового правительства.Он подчеркнул, что статистику заболеваемости "невозможно скрыть или интерпретировать по-другому". Красный уровень эпидемиологической опасности объявили уже в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, не исключено, что скоро к ним присоединятся Винницкая, Закарпатская, Тернопольская области и другие регионы."Это значит, что в перспективе может быть жесткий локдаун. Конечно, когда большая часть областей будут в красных зонах, скорее всего, придется вернуться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила", — сказал глава кабмина.Власти стараются придерживаться модели "адаптивного карантина", но пока ситуация не улучшается, отметил Шмыгаль."Если мы увидим, что медицинская система перегружена, если более 65% кроватей в какой-нибудь области и на Украине в целом будут заняты и возможности медицины будут ограничены, у нас не будет выбора и мы будем идти так, как шли все европейские страны. Это стандартный подход", — заключил премьер.Модель "адаптивного карантина", которая действует на Украине, предусматривает ограничения в отдельных регионах. В частности, правительство установило четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленую, желтую, оранжевую и красную.Минздрав Украины сообщает о росте числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 10 057 инфицированных, скончались 194 человека, 4837 выздоровели. За все время пандемии на Украине заболели 1 374 762 человека, выздоровели — 1 186 873, умер 26 591 пациент.Власти страны вводили локдаун с 8 по 24 января. Но и после его отмены карантинные ограничения остаются в силе.

https://ria.ru/20210302/vaktsinatsiya-1599673331.html

https://ria.ru/20210301/ukraina-1599152474.html

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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, украина, в мире