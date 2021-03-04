https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599906776.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 64 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:33

2021-03-04T13:33

2021-03-04T13:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 64 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 64 682 новых случая заражения и 2 360 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 760 954, скончались 518 453 пациента с выявленным коронавирусом.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире