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Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 64 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:33
2021-03-04T13:33
2021-03-04T13:33
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 64 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 64 682 новых случая заражения и 2 360 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 760 954, скончались 518 453 пациента с выявленным коронавирусом.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире