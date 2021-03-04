https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599885379.html

Врач заявил о риске "вечного" заражения коронавирусом у здоровых людей

Врач заявил о риске "вечного" заражения коронавирусом у здоровых людей

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил "Ura.ru", что здоровые люди наравне с теми, у кого лейкемия, подвержены риску "вечного" заражения коронавирусом. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:52

2021-03-04T11:52

2021-03-04T11:52

распространение коронавируса

александр чепурнов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ura.ru

воз

университет джонса хопкинса

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582722695_0:190:3055:1908_1920x0_80_0_0_165a57abc78394802cce431215e8c2a5.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил "Ura.ru", что здоровые люди наравне с теми, у кого лейкемия, подвержены риску "вечного" заражения коронавирусом. Ранее исследователи из Университета Южной Калифорнии зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом у трех пациентов, страдающих от лейкемии.Вирусолог отметил, что у таких больных этот вирус выражен более ярко, в отличие от здоровых люди, у которых COVID-19 может протекать бессимптомно.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.

https://ria.ru/20210304/lyudi-1599863540.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ura.ru, воз, университет джонса хопкинса, общество