https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599885379.html
Врач заявил о риске "вечного" заражения коронавирусом у здоровых людей
Врач заявил о риске "вечного" заражения коронавирусом у здоровых людей
Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил "Ura.ru", что здоровые люди наравне с теми, у кого лейкемия, подвержены риску "вечного" заражения коронавирусом. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:52
2021-03-04T11:52
2021-03-04T11:52
распространение коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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воз
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общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил "Ura.ru", что здоровые люди наравне с теми, у кого лейкемия, подвержены риску "вечного" заражения коронавирусом. Ранее исследователи из Университета Южной Калифорнии зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом у трех пациентов, страдающих от лейкемии.Вирусолог отметил, что у таких больных этот вирус выражен более ярко, в отличие от здоровых люди, у которых COVID-19 может протекать бессимптомно.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 114,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 115 миллионов. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
https://ria.ru/20210304/lyudi-1599863540.html
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александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ura.ru, воз, университет джонса хопкинса, общество