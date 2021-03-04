https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599878051.html

В Москве за сутки госпитализировали 775 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 775 человек с COVID-19

Порядка 775 человек с коронавирусом госпитализировали в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:11

2021-03-04T11:11

2021-03-04T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Порядка 775 человек с коронавирусом госпитализировали в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровел ещё 2421 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 905 521.

https://ria.ru/20210304/lyudi-1599863540.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, происшествия