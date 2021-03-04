https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876316.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:03

2021-03-04T11:03

2021-03-04T11:08

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_0:320:3047:2034_1920x0_80_0_0_1e98b94d8b3fc5fb46a6c03e8667143e.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%, 2. Магаданская область 0,06%, 3. Еврейская автономная область 0,07%", - говорится в сообщении.

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика тыва