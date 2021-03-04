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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599876316.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:03
2021-03-04T11:08
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика тыва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%, 2. Магаданская область 0,06%, 3. Еврейская автономная область 0,07%", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:03 04.03.2021 (обновлено: 11:08 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении
Медик и пациент в приемном отделении - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%, 2. Магаданская область 0,06%, 3. Еврейская автономная область 0,07%", - говорится в сообщении.
 
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