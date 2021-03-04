https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599872494.html

Иммунолог прокомментировал заявление ученых о "вечном" заражении COVID-19

Иммунолог прокомментировал заявление ученых о "вечном" заражении COVID-19

Течение коронавируса у пациентов с лейкемией, особенно получающих химиотерапию или перенесших пересадку костного мозга, может приобретать иное, в том числе и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:47

2021-03-04T10:47

2021-03-04T10:47

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

университет южной калифорнии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Течение коронавируса у пациентов с лейкемией, особенно получающих химиотерапию или перенесших пересадку костного мозга, может приобретать иное, в том числе и аномально продолжительное лечение, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее портал medRxiv сообщил, что американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода.В первую очередь в подобных случаях, по словам специалиста, необходимо обратить внимание, получал ли пациент химиотерапию.Избежать этого, по мнению иммунолога, вряд ли получится.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/ispytaniya-1599867962.html

https://ria.ru/20210304/krov-1599848166.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус covid-19, университет южной калифорнии