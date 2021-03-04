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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599872494.html
Иммунолог прокомментировал заявление ученых о "вечном" заражении COVID-19
Иммунолог прокомментировал заявление ученых о "вечном" заражении COVID-19
Течение коронавируса у пациентов с лейкемией, особенно получающих химиотерапию или перенесших пересадку костного мозга, может приобретать иное, в том числе и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:47
2021-03-04T10:47
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
университет южной калифорнии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Течение коронавируса у пациентов с лейкемией, особенно получающих химиотерапию или перенесших пересадку костного мозга, может приобретать иное, в том числе и аномально продолжительное лечение, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее портал medRxiv сообщил, что американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода.В первую очередь в подобных случаях, по словам специалиста, необходимо обратить внимание, получал ли пациент химиотерапию.Избежать этого, по мнению иммунолога, вряд ли получится.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/ispytaniya-1599867962.html
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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, университет южной калифорнии

Иммунолог прокомментировал заявление ученых о "вечном" заражении COVID-19

10:47 04.03.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Течение коронавируса у пациентов с лейкемией, особенно получающих химиотерапию или перенесших пересадку костного мозга, может приобретать иное, в том числе и аномально продолжительное лечение, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее портал medRxiv сообщил, что американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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"Лейкемия - это серьезное заболевание, связанное с нарушением иммунитета, в первую очередь. При этом заболевании подозревается вирус как инициатор этого заболевания. Не исключено, что эти вирусы как-то взаимодействуют с коронавирусом", - прокомментировал наблюдение американских ученых Жемчугов.
В первую очередь в подобных случаях, по словам специалиста, необходимо обратить внимание, получал ли пациент химиотерапию.
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"Химиотерапия при лейкемии очень суровая, она подавляет иммунитет. Тем более, если человек уже получил такую процедуру, как пересадка костного мозга, там вообще иммунодепрессанты мощнейшие включаются. В этой ситуации, конечно, не исключено, что вирус приобретает какое-то другое течение, чем у обычных людей", - отметил Жемчугов.
Избежать этого, по мнению иммунолога, вряд ли получится.
"Нужно вакцинировать этих людей в то время, когда минимален ущерб от проводимого лечения. И это решать должен только лечащий врач однозначно, больше никто", - добавил Жемчугов.
 
Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус COVID-19Университет Южной Калифорнии
 
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