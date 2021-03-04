Иммунолог прокомментировал заявление ученых о "вечном" заражении COVID-19
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Течение коронавируса у пациентов с лейкемией, особенно получающих химиотерапию или перенесших пересадку костного мозга, может приобретать иное, в том числе и аномально продолжительное лечение, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее портал medRxiv сообщил, что американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода.
"Лейкемия - это серьезное заболевание, связанное с нарушением иммунитета, в первую очередь. При этом заболевании подозревается вирус как инициатор этого заболевания. Не исключено, что эти вирусы как-то взаимодействуют с коронавирусом", - прокомментировал наблюдение американских ученых Жемчугов.
В первую очередь в подобных случаях, по словам специалиста, необходимо обратить внимание, получал ли пациент химиотерапию.
"Химиотерапия при лейкемии очень суровая, она подавляет иммунитет. Тем более, если человек уже получил такую процедуру, как пересадка костного мозга, там вообще иммунодепрессанты мощнейшие включаются. В этой ситуации, конечно, не исключено, что вирус приобретает какое-то другое течение, чем у обычных людей", - отметил Жемчугов.
Избежать этого, по мнению иммунолога, вряд ли получится.
"Нужно вакцинировать этих людей в то время, когда минимален ущерб от проводимого лечения. И это решать должен только лечащий врач однозначно, больше никто", - добавил Жемчугов.