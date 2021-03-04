https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599849019.html

У пациентов с лейкемией вирус SARS-CoV-2 может сохраняться более полугода

У пациентов с лейкемией вирус SARS-CoV-2 может сохраняться более полугода

Американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, сообщает портал medRxiv. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T02:40

2021-03-04T02:40

2021-03-04T10:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

университет южной калифорнии

сша

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, сообщает портал medRxiv.Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.По мнению специалистов, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. А постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, считают врачи.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 114,4 миллиона случаев COVID-19, более двух с половиной миллионов человек скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия; Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/koronavirus-1598782161.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, университет южной калифорнии, сша