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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599849019.html
У пациентов с лейкемией вирус SARS-CoV-2 может сохраняться более полугода
У пациентов с лейкемией вирус SARS-CoV-2 может сохраняться более полугода
Американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, сообщает портал medRxiv. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:40
2021-03-04T10:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
университет южной калифорнии
сша
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, сообщает портал medRxiv.Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.По мнению специалистов, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. А постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, считают врачи.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 114,4 миллиона случаев COVID-19, более двух с половиной миллионов человек скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия; Россия занимает в этом списке четвертое место.
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коронавирус covid-19, воз, университет южной калифорнии, сша

У пациентов с лейкемией вирус SARS-CoV-2 может сохраняться более полугода

02:40 04.03.2021 (обновлено: 10:37 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом
Отделение для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом, сообщает портал medRxiv.
Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста.
По мнению специалистов, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. А постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, считают врачи.
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 114,4 миллиона случаев COVID-19, более двух с половиной миллионов человек скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия; Россия занимает в этом списке четвертое место.
Молодые люди на одной из улиц в Ижевске - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:47Сказано в эфире
Некому будет болеть? Когда человечество справится с COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУниверситет Южной КалифорнииСША
 
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