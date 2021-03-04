https://ria.ru/20210304/kontrol-1599915114.html

Лавров рассказал о работе России и США по контролю над вооружениями

Лавров рассказал о работе России и США по контролю над вооружениями

Говорить о деталях работы с США по контролю над вооружениями пока рано, но Москва передала Вашингтону свое видение будущего "уравнения безопасности" в сфере... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:09

2021-03-04T14:09

2021-03-04T14:09

сергей лавров

сергей рябков

москва

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Говорить о деталях работы с США по контролю над вооружениями пока рано, но Москва передала Вашингтону свое видение будущего "уравнения безопасности" в сфере стратегической стабильности, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам министра, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало результатом совместных российско-американских усилий, финальный импульс которым придали лично президенты России и США."Что касается дальнейшей работы с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, то говорить о каких-то деталях пока рано. Мы передали американцам наше видение параметров нового "уравнения безопасности" с тем пониманием, что любые переговоры могут быть результативными, только если в США будут готовы действительно учитывать российские интересы, обеспечивая движение "в обе стороны" для достижения равноправных, взаимоприемлемых договоренностей. Россия к этому готова", - сказал Лавров в интервью журналу "Русская мысль".Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия считает важным выработать новое "уравнение безопасности" с США, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности, расширив повестку дня будущих переговоров и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения, как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи.

https://ria.ru/20210304/ssha-1599844167.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583967128.html

москва

вашингтон (город)

сша

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сергей лавров, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире