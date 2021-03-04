https://ria.ru/20210304/konkurs-1599936373.html

Более 128 тысяч человек примут участие в конкурсе "Мой первый бизнес 2.0"

Более 128 тысяч человек примут участие в конкурсе "Мой первый бизнес 2.0"

Более 128 тысяч человек из 85 регионов России и 79 государств подали заявки на участие в четвертом сезоне международного конкурса "Мой первый бизнес 2.0" –... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:48

2021-03-04T15:48

2021-03-04T16:31

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более 128 тысяч человек из 85 регионов России и 79 государств подали заявки на участие в четвертом сезоне международного конкурса "Мой первый бизнес 2.0" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ". Конкурсантами стали школьники и студенты от 14 до 23 лет, их ждет несколько новшеств. В рамках конкурса открыта отдельная лига "Мой первый бизнес" для студентов, участники конкурса разделены на два направления: коммерческое и социальное."В новом сезоне мы сместили акценты – теперь основное внимание будет уделяться конкретным проектным идеям участников, а не их персональным результатам по итогам конкурсных заданий. Всего мы получили 128 717 заявок из всех регионов России, а также 79 стран мира. Что уже сейчас можно отметить, так это высокую заинтересованность студентов, которые впервые участвуют в конкурсе – 67 тысяч заявок приходится именно на них. И чтобы оценка проектов школьников и студентов была справедливой, для студенческих инициатив мы запустили специальную лигу. Нам интересно посмотреть подходы ребят к предпринимательству, дать им площадку для обсуждений и обмена опытом", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.Как отметили в пресс-службе, открытие направления "социальные проекты" связано с тем, что большое количество конкурсантов прошлого года предлагали проекты именно в сфере общественно значимого предпринимательства. "По результатам регистрационной кампании можно увидеть, что социальное предпринимательство пользуется популярностью у участников – идеи в этом направлении представили более 60% конкурсантов, это около 77 тысяч человек. В числе социальных проектов - инициативы по развитию городских территорий, совершенствованию дорожной инфраструктуры, созданию культурных пространств, образовательных и развлекательных онлайн-платформ", - говорится в пресс-релизе.Теперь участников ожидает отборочный этап в полуфинал – конкурсанты будут готовить видеоролики с презентацией своей бизнес-идеи. Далее эксперты отберут лучшие работы и определят полуфиналистов, которые примут участие в кейс-чемпионатах по всей России. В финале участники защитят готовый бизнес-проект и поборются за главные призы конкурса: гранты "Умник" на реализацию своей идеи в размере 500 тысяч рублей, обучение в двухмесячном акселерационном курсе, а также другие призы.Международный конкурс "Мой первый бизнес" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20200720/1574597409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, образование - общество