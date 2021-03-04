Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/konkurs-1599936373.html
Более 128 тысяч человек примут участие в конкурсе "Мой первый бизнес 2.0"
Более 128 тысяч человек примут участие в конкурсе "Мой первый бизнес 2.0"
Более 128 тысяч человек из 85 регионов России и 79 государств подали заявки на участие в четвертом сезоне международного конкурса "Мой первый бизнес 2.0" –... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:48
2021-03-04T16:31
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
алексей комиссаров
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587507723_0:134:3071:1861_1920x0_80_0_0_2d9f6bfc4276b61e0976c153e88e418d.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более 128 тысяч человек из 85 регионов России и 79 государств подали заявки на участие в четвертом сезоне международного конкурса "Мой первый бизнес 2.0" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ". Конкурсантами стали школьники и студенты от 14 до 23 лет, их ждет несколько новшеств. В рамках конкурса открыта отдельная лига "Мой первый бизнес" для студентов, участники конкурса разделены на два направления: коммерческое и социальное."В новом сезоне мы сместили акценты – теперь основное внимание будет уделяться конкретным проектным идеям участников, а не их персональным результатам по итогам конкурсных заданий. Всего мы получили 128 717 заявок из всех регионов России, а также 79 стран мира. Что уже сейчас можно отметить, так это высокую заинтересованность студентов, которые впервые участвуют в конкурсе – 67 тысяч заявок приходится именно на них. И чтобы оценка проектов школьников и студентов была справедливой, для студенческих инициатив мы запустили специальную лигу. Нам интересно посмотреть подходы ребят к предпринимательству, дать им площадку для обсуждений и обмена опытом", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.Как отметили в пресс-службе, открытие направления "социальные проекты" связано с тем, что большое количество конкурсантов прошлого года предлагали проекты именно в сфере общественно значимого предпринимательства. "По результатам регистрационной кампании можно увидеть, что социальное предпринимательство пользуется популярностью у участников – идеи в этом направлении представили более 60% конкурсантов, это около 77 тысяч человек. В числе социальных проектов - инициативы по развитию городских территорий, совершенствованию дорожной инфраструктуры, созданию культурных пространств, образовательных и развлекательных онлайн-платформ", - говорится в пресс-релизе.Теперь участников ожидает отборочный этап в полуфинал – конкурсанты будут готовить видеоролики с презентацией своей бизнес-идеи. Далее эксперты отберут лучшие работы и определят полуфиналистов, которые примут участие в кейс-чемпионатах по всей России. В финале участники защитят готовый бизнес-проект и поборются за главные призы конкурса: гранты "Умник" на реализацию своей идеи в размере 500 тысяч рублей, обучение в двухмесячном акселерационном курсе, а также другие призы.Международный конкурс "Мой первый бизнес" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20200720/1574597409.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587507723_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9541435526ea1234f306909d024792cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, образование - общество

Более 128 тысяч человек примут участие в конкурсе "Мой первый бизнес 2.0"

15:48 04.03.2021 (обновлено: 16:31 04.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Выступление участника конкурса "Мой первый бизнес"
Выступление участника конкурса Мой первый бизнес - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более 128 тысяч человек из 85 регионов России и 79 государств подали заявки на участие в четвертом сезоне международного конкурса "Мой первый бизнес 2.0" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурсантами стали школьники и студенты от 14 до 23 лет, их ждет несколько новшеств. В рамках конкурса открыта отдельная лига "Мой первый бизнес" для студентов, участники конкурса разделены на два направления: коммерческое и социальное.
"В новом сезоне мы сместили акценты – теперь основное внимание будет уделяться конкретным проектным идеям участников, а не их персональным результатам по итогам конкурсных заданий. Всего мы получили 128 717 заявок из всех регионов России, а также 79 стран мира. Что уже сейчас можно отметить, так это высокую заинтересованность студентов, которые впервые участвуют в конкурсе – 67 тысяч заявок приходится именно на них. И чтобы оценка проектов школьников и студентов была справедливой, для студенческих инициатив мы запустили специальную лигу. Нам интересно посмотреть подходы ребят к предпринимательству, дать им площадку для обсуждений и обмена опытом", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Как отметили в пресс-службе, открытие направления "социальные проекты" связано с тем, что большое количество конкурсантов прошлого года предлагали проекты именно в сфере общественно значимого предпринимательства. "По результатам регистрационной кампании можно увидеть, что социальное предпринимательство пользуется популярностью у участников – идеи в этом направлении представили более 60% конкурсантов, это около 77 тысяч человек. В числе социальных проектов - инициативы по развитию городских территорий, совершенствованию дорожной инфраструктуры, созданию культурных пространств, образовательных и развлекательных онлайн-платформ", - говорится в пресс-релизе.
Теперь участников ожидает отборочный этап в полуфинал – конкурсанты будут готовить видеоролики с презентацией своей бизнес-идеи. Далее эксперты отберут лучшие работы и определят полуфиналистов, которые примут участие в кейс-чемпионатах по всей России. В финале участники защитят готовый бизнес-проект и поборются за главные призы конкурса: гранты "Умник" на реализацию своей идеи в размере 500 тысяч рублей, обучение в двухмесячном акселерационном курсе, а также другие призы.
Международный конкурс "Мой первый бизнес" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 14:26
В третьем сезоне конкурса "Мой первый бизнес" победили 12 школьников
 
АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Алексей КомиссаровОбразование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
Лента новостейМолния