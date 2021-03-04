https://ria.ru/20210304/konkurs-1599791351.html

Медиагруппа "Россия сегодня" объявила конкурс для журналистов и блогеров

Медиагруппа "Россия сегодня" объявила конкурс для журналистов и блогеров

Медиагруппа "Россия сегодня" объявила о старте международного конкурса имени Юрия Левитана "Герои нашего времени". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:00

2021-03-04T09:00

2021-03-04T12:31

журналистика

новости агентства

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 4 марта — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" объявила о старте международного конкурса имени Юрия Левитана "Герои нашего времени". Журналисты и блогеры могут представить работы в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Прием заявок продлится до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.Жюри конкурса, в состав которого войдут титулованные российские журналисты, теле- и радиоведущие, известные медиаэксперты, отберут лучшие работы о современных героях. Они войдут в шорт-лист конкурса, который опубликуют 15 июня. Победителей конкурса и призовые места жюри назовет на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Призовой фонд в каждой номинации — 80 тысяч рублей, их получат авторы работ, занявших первое место. Авторов, занявших второе и третье места наградят памятными дипломами. С условиями конкурса и техническими требованиями к работам подробно можно ознакомиться также на странице конкурса."Наш конкурс памяти уникального диктора Юрия Борисовича Левитана стартовал в преддверии важной для нашей медиагруппы даты — 80-летия создания Совинформбюро. Для нас этот проект — еще одна возможность поговорить о тех, кто является истинными героями нашего времени, и сделать это именно в тех медиаформатах, которые считываются современной аудиторией. Мы хотим дать возможность журналистам и блогерам проявить свой талант, показать свое мастерство и креативность мысли, а самое главное, мы хотим воодушевить людей на настоящие поступки", — отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Работы участников конкурса должны отличать яркий авторский стиль, оригинальность идеи и индивидуальный подход к подаче материала, журналистское мастерство и профессионализм, способность найти то выразительное средство, которое сумеет оставить впечатление у аудитории.Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" носит имя Юрия Левитана — легендарного диктора Всесоюзного радио. С его голосом связана жизнь не одного поколения советской России. Имя Левитана связано в памяти людей в первую очередь с "голосом эпохи", "голосом Победы". Его голос ассоциируется у многих именно с фронтовыми сводками Совинформбюро, которые он зачитывал на всю страну во время Великой Отечественной войны.Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое создали через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие новостные агентства России — Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". В течение года на ресурсах группы и внешних площадках реализуют ряд проектов, посвященных истории агентств и тем, кто работал в них в разные годы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, задачей которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. В нее входит линейка информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html

https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html

https://ria.ru/20210225/proekt-1598932884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

журналистика, новости агентства, миа "россия сегодня"