Пострадавшие от взрыва газа в Нижнем Новгороде получат выплаты
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Жителям дома в Нижнем Новгороде, пострадавшим от взрыва газа, выплатят компенсацию от 10 тысяч до 100 тысяч рублей из регионального и городского бюджетов, сообщает администрация города.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 100 тысяч рублей из регионального бюджета планируется выделить молодой нижегородке, получившей травмы в результате ЧС. Каждой пострадавшей семье будет выделено по 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, материальная помощь выделяется из бюджета Нижнего Новгорода. "Двадцать семь семей уже получили по 10 тысяч рублей. Всего таких семей около 40. Деньги им будут выплачиваться по мере обращения с соответствующими заявлениями", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Взрыв газовоздушной смеси на цокольном этаже 12-этажного дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где расположен суши-бар "Самурай", произошел в пятницу, 26 февраля, около 9.10. Три человека были госпитализированы. По предварительным данным, причиной взрыва является утечка газа из газораспределительной системы. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Максимальная санкция по статье - лишение свободы на 10 лет.