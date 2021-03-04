https://ria.ru/20210304/kocharyan-1599900542.html

В Кремле назвали Кочаряна дружественным России политиком

В Кремле назвали Кочаряна дружественным России политиком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экс-президента Армении Роберта Кочаряна дружественным политиком, счел абсурдной мысль, что он согласует свои РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:02

2021-03-04T13:02

2021-03-04T13:02

ситуация в армении

никол пашинян

роберт кочарян

дмитрий песков

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экс-президента Армении Роберта Кочаряна дружественным политиком, счел абсурдной мысль, что он согласует свои действия с Москвой относительно своего желания участвовать в политической жизни Армении.Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что готов вновь претендовать на высший в стране пост."Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовывать свои решения с президентом России. Это совершенно абсурдная постановка вопроса. Сам Роберт Седракович, конечно, большой друг России. Он убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с РФ. Это человек, который приложил немало сил для развития своей страны, и мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с нашей страной, с Россией. Для нас это является главным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласовывал ли Кочарян свое решение с президентом РФ Владимиром Путиным и как российский лидер относится к желанию Кочаряна участвовать в политической жизни Армении.Он уточнил, что к этим политикам относит и премьера Никола Пашиняна."Мы ориентируемся на его соответствующие заявления. Вы знаете, что идет очень активный диалог между ним и президентом России. Вы знаете, какая напряженная работа предшествовала подписанию трехстороннего документа, который положил конец войне в Карабахе. Поэтому эти отношения, действительно, тоже очень ценны", - заключил Песков.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598917262.html

https://ria.ru/20210206/armeniya-1596305502.html

москва

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, роберт кочарян, дмитрий песков, москва, армения, в мире