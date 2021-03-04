https://ria.ru/20210304/kino-1599925013.html

Режиссеры Луковникова и Чжан Далэй стали первыми лауреатами Берлинале

Режиссеры Луковникова и Чжан Далэй стали первыми лауреатами Берлинале

Жюри Берлинале объявило первых лауреатов параллельных программ смотра: ими стали Ольга Луковникова из Молдавии и Чжан Далэй из КНР. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:21

2021-03-04T15:21

2021-03-04T15:21

культура

кино и сериалы

новости культуры

китай

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564913856_0:126:3345:2008_1920x0_80_0_0_e28e3f24638090b53b0e49faf2ddbb41.jpg

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Жюри Берлинале объявило первых лауреатов параллельных программ смотра: ими стали Ольга Луковникова из Молдавии и Чжан Далэй из КНР. Как сообщает пресс-служба фестиваля, они получили "Золотого" и "Серебряного медведя" в программе короткометражного кино.В работе "Дядя Тюдор" Ольги Луковниковой, которая посвящена исследованию детской травмы, жюри отметило "тонкий кинематографический взгляд".В картине "Уходит день" Чжан Далэя, который рассказывает о семейной встрече, жюри указало на "замысловатую динамику семейных отношений и прекрасную актерскую игру".Фильм бельгийца Никола Кеппенса "Пасхальные яйца" номинирован жюри на премию Европейской киноакадемии.Кроме того, в программе Generation Kplus наградили китайскую работу Хан Шуая "Летнее письмо" (отметив визуальное мастерство), а в секции 14plus "Семью" Фреда Баиллифа (за яркую актерскую игру).Берлинале в 2021 году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта проходит отраслевая часть, в том числе показы фильмов для жюри, прессы и объявление лауреатов – все это делается в онлайн-режиме, лишь члены жюри присутствуют в Берлине. В июне пройдет вторая часть, где, как ожидается, фильмы будут показаны широкой публике и пройдут церемонии награждения лауреатов.

https://ria.ru/20210303/berlinale-1599736965.html

китай

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, китай, берлин (город)