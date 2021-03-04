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https://ria.ru/20210304/kino-1599925013.html
Режиссеры Луковникова и Чжан Далэй стали первыми лауреатами Берлинале
Режиссеры Луковникова и Чжан Далэй стали первыми лауреатами Берлинале
Жюри Берлинале объявило первых лауреатов параллельных программ смотра: ими стали Ольга Луковникова из Молдавии и Чжан Далэй из КНР. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:21
2021-03-04T15:21
культура
кино и сериалы
новости культуры
китай
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Жюри Берлинале объявило первых лауреатов параллельных программ смотра: ими стали Ольга Луковникова из Молдавии и Чжан Далэй из КНР. Как сообщает пресс-служба фестиваля, они получили "Золотого" и "Серебряного медведя" в программе короткометражного кино.В работе "Дядя Тюдор" Ольги Луковниковой, которая посвящена исследованию детской травмы, жюри отметило "тонкий кинематографический взгляд".В картине "Уходит день" Чжан Далэя, который рассказывает о семейной встрече, жюри указало на "замысловатую динамику семейных отношений и прекрасную актерскую игру".Фильм бельгийца Никола Кеппенса "Пасхальные яйца" номинирован жюри на премию Европейской киноакадемии.Кроме того, в программе Generation Kplus наградили китайскую работу Хан Шуая "Летнее письмо" (отметив визуальное мастерство), а в секции 14plus "Семью" Фреда Баиллифа (за яркую актерскую игру).Берлинале в 2021 году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта проходит отраслевая часть, в том числе показы фильмов для жюри, прессы и объявление лауреатов – все это делается в онлайн-режиме, лишь члены жюри присутствуют в Берлине. В июне пройдет вторая часть, где, как ожидается, фильмы будут показаны широкой публике и пройдут церемонии награждения лауреатов.
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кино и сериалы, новости культуры, китай, берлин (город)

Режиссеры Луковникова и Чжан Далэй стали первыми лауреатами Берлинале

15:21 04.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Берлинский международный кинофестиваль
 Берлинский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Жюри Берлинале объявило первых лауреатов параллельных программ смотра: ими стали Ольга Луковникова из Молдавии и Чжан Далэй из КНР. Как сообщает пресс-служба фестиваля, они получили "Золотого" и "Серебряного медведя" в программе короткометражного кино.
В работе "Дядя Тюдор" Ольги Луковниковой, которая посвящена исследованию детской травмы, жюри отметило "тонкий кинематографический взгляд".
"Ее личная храбрость в комбинации с кинематографическим мастерством создает фильм, который одновременно сильный и насыщенный эмоциями", - заявил член жюри, египетский сценарист Басим Магди.
© Фото : Olga LucovnicovaКадр из фильма "Дядя Тюдор"
Кадр из фильма Дядя Тюдор - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Olga Lucovnicova
Кадр из фильма "Дядя Тюдор"
В картине "Уходит день" Чжан Далэя, который рассказывает о семейной встрече, жюри указало на "замысловатую динамику семейных отношений и прекрасную актерскую игру".
"В "Уходит день" богатый кинематографический язык Чжан Далэя создает чувствительный семейный портрет, который уходит за пределы короткого метра", - заявил другой член жюри, немецкий актер Себастьян Урцендовски.
© RENCaiКадр из фильма "Уходит день"
Кадр из фильма Уходит день - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© RENCai
Кадр из фильма "Уходит день"
Фильм бельгийца Никола Кеппенса "Пасхальные яйца" номинирован жюри на премию Европейской киноакадемии.
© Miyu Productions (2021)Кадр из фильма "Пасхальные яйца"
Кадр из фильма Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Miyu Productions (2021)
Кадр из фильма "Пасхальные яйца"
Кроме того, в программе Generation Kplus наградили китайскую работу Хан Шуая "Летнее письмо" (отметив визуальное мастерство), а в секции 14plus "Семью" Фреда Баиллифа (за яркую актерскую игру).
Берлинале в 2021 году проходит в два этапа. С 1 по 5 марта проходит отраслевая часть, в том числе показы фильмов для жюри, прессы и объявление лауреатов – все это делается в онлайн-режиме, лишь члены жюри присутствуют в Берлине. В июне пройдет вторая часть, где, как ожидается, фильмы будут показаны широкой публике и пройдут церемонии награждения лауреатов.
Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 16:34Культура
Критики составили собственный рейтинг фильмов на Берлинале
 
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