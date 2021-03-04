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Война в Сирии
https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599985474.html
Небензя раскритиковал обвинения против Сирии в применении химоружия
Небензя раскритиковал обвинения против Сирии в применении химоружия
Ряд западных государств продолжают использовать тему химического оружия для оказания давления на правительство Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:22
2021-03-04T19:22
война в сирии
россия
организация по запрещению химического оружия
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
оон
сша
в мире
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Ряд западных государств продолжают использовать тему химического оружия для оказания давления на правительство Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее на этом же заседании постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила РФ в том, что Москва препятствует привлечению Дамаска к ответу за якобы имевшее место применение химоружия."Сирия добровольно, с подачи России присоединилась к ОЗХО, выполнила первоначальное объявление по КЗХО и избавилась от всех запасов химоружия. В 2014 году сирийская военная химическая программа была полностью закрыта, запасы химического оружия ликвидированы, а объекты по производству химического оружия уничтожены. ОЗХО это неоднократно подтверждала", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что с тех пор Сирия всесторонне сотрудничает с ОЗХО."К сожалению, надежды на то, что все это поможет оставить в прошлом обвинения в адрес руководства САР в применении химического оружия против своего населения, не сбылись", - указал он."Все эти годы ряд государств продолжает использовать "химическую карту" как инструмент давления на правительство САР. Раз за разом они выдвигают крайне серьезные обвинения в адрес Дамаска", - отметил постпред.При этом, по его словам, сирийское химическое досье давно стало для западных стран инструментом наказания неугодных властей в Дамаске. "Поэтому бесполезно искать в нем какую-либо связь с применением или неприменением химического оружия", - заявил Небензя."Количество свидетельств прямых подтасовок, манипуляций, и внутренних нарушений в самом техсекретариате ОЗХО перевалило за критическую отметку", - заключил постпред.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599911295.html
https://ria.ru/20201127/ozkho-1586588808.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, сша, в мире

Небензя раскритиковал обвинения против Сирии в применении химоружия

19:22 04.03.2021
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Ряд западных государств продолжают использовать тему химического оружия для оказания давления на правительство Сирии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее на этом же заседании постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила РФ в том, что Москва препятствует привлечению Дамаска к ответу за якобы имевшее место применение химоружия.
"Сирия добровольно, с подачи России присоединилась к ОЗХО, выполнила первоначальное объявление по КЗХО и избавилась от всех запасов химоружия. В 2014 году сирийская военная химическая программа была полностью закрыта, запасы химического оружия ликвидированы, а объекты по производству химического оружия уничтожены. ОЗХО это неоднократно подтверждала", - сказал Небензя.
Он подчеркнул, что с тех пор Сирия всесторонне сотрудничает с ОЗХО.
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"К сожалению, надежды на то, что все это поможет оставить в прошлом обвинения в адрес руководства САР в применении химического оружия против своего населения, не сбылись", - указал он.
"Все эти годы ряд государств продолжает использовать "химическую карту" как инструмент давления на правительство САР. Раз за разом они выдвигают крайне серьезные обвинения в адрес Дамаска", - отметил постпред.
При этом, по его словам, сирийское химическое досье давно стало для западных стран инструментом наказания неугодных властей в Дамаске. "Поэтому бесполезно искать в нем какую-либо связь с применением или неприменением химического оружия", - заявил Небензя.
"Количество свидетельств прямых подтасовок, манипуляций, и внутренних нарушений в самом техсекретариате ОЗХО перевалило за критическую отметку", - заключил постпред.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Война в СирииРоссияОрганизация по запрещению химического оружияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНСШАВ мире
 
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