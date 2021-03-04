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https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599898375.html
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:55
2021-03-04T12:55
россия
дмитрий песков
сша
безопасность
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся Соединенные Штаты Америки", - сказал пресс-секретарь президента.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Представитель госдепартамента Нед Прайс также во вторник заявил, что США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия".
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россия, дмитрий песков, сша, безопасность

Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие

12:55 04.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся Соединенные Штаты Америки", - сказал пресс-секретарь президента.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
12:31
В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения. Представитель госдепартамента Нед Прайс также во вторник заявил, что США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия".
"И в этом свете подобные заявления, конечно, абсолютно лишены логики, они лишены оснований и, соответственно, являются ничем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России", - прокомментировал Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковСШАБезопасность
 
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