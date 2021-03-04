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В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"
В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"
В России с 2017 года нет химического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:31
2021-03-04T12:31
леонид слуцкий
нед прайс
госдума рф
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России с 2017 года нет химического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия".США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс."В России химического оружия с 2017 года нет в принципе, что признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками. Россия свои обязательства выполнила в этой сфере", - сказал Слуцкий в ходе прямого эфира в Instagram.Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
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леонид слуцкий, нед прайс, госдума рф, москва, сша, в мире

В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"

12:31 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России с 2017 года нет химического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия".
США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс.
"В России химического оружия с 2017 года нет в принципе, что признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками. Россия свои обязательства выполнила в этой сфере", - сказал Слуцкий в ходе прямого эфира в Instagram.
Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 06:01
Антонов ответил на заявление Госдепа США о применении химоружия
 
Леонид СлуцкийНед ПрайсГосдума РФМоскваСШАВ мире
 
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