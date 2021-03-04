https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599892198.html
В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"
В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"
В России с 2017 года нет химического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:31
2021-03-04T12:31
2021-03-04T12:31
леонид слуцкий
нед прайс
госдума рф
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России с 2017 года нет химического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия".США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс."В России химического оружия с 2017 года нет в принципе, что признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками. Россия свои обязательства выполнила в этой сфере", - сказал Слуцкий в ходе прямого эфира в Instagram.Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий, нед прайс, госдума рф, москва, сша, в мире