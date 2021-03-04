https://ria.ru/20210304/khimoruzhie-1599892198.html

В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"

В Госдуме ответили на призывы США уничтожить "программу химоружия"

В России с 2017 года нет химического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:31

2021-03-04T12:31

2021-03-04T12:31

леонид слуцкий

нед прайс

госдума рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России с 2017 года нет химического оружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя призыв США к РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия".США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил во вторник представитель госдепартамента Нед Прайс."В России химического оружия с 2017 года нет в принципе, что признано и соответствующей международной организацией ОЗХО, что подтверждено неоднократными экспертными оценками. Россия свои обязательства выполнила в этой сфере", - сказал Слуцкий в ходе прямого эфира в Instagram.Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html

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леонид слуцкий, нед прайс, госдума рф, москва, сша, в мире