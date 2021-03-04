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https://ria.ru/20210304/kapitoliy-1599847105.html
WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
Палата представителей США отказалась от намеченного на четверг заседания из-за информации об угрозе проникновения в Капитолий вооруженных людей, сообщила... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T01:22
2021-03-04T09:19
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Палата представителей США отказалась от намеченного на четверг заседания из-за информации об угрозе проникновения в Капитолий вооруженных людей, сообщила Washington Post.По данным издания, сотрудники органов безопасности предупредили конгрессменов о возможном сговоре неизвестной группировки.Ранее полиция Капитолия заявила, что усилила охрану.Сторонники теории заговора QAnon называют 4 марта "днем истинной инаугурации". Сегодня, по их мнению, государственный строй в США сменится, а бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства.QAnon — теория заговора, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Трамп боролся с этим. Первоначально теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии получила распространение.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей инициировала процедуру импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/kapitoliy-1599659774.html
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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире

WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия

01:22 04.03.2021 (обновлено: 09:19 04.03.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisСотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне. 3 марта 2021
Сотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне. 3 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© REUTERS / Leah Millis
Сотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне. 3 марта 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Палата представителей США отказалась от намеченного на четверг заседания из-за информации об угрозе проникновения в Капитолий вооруженных людей, сообщила Washington Post.
По данным издания, сотрудники органов безопасности предупредили конгрессменов о возможном сговоре неизвестной группировки.
Ранее полиция Капитолия заявила, что усилила охрану.
Сторонники теории заговора QAnon называют 4 марта "днем истинной инаугурации". Сегодня, по их мнению, государственный строй в США сменится, а бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства.
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QAnon — теория заговора, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Трамп боролся с этим. Первоначально теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии получила распространение.
Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей инициировала процедуру импичмента по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
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