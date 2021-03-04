https://ria.ru/20210304/kamaz-1599858397.html

На Кубани девочку засыпало землей из самосвала

На Кубани девочку засыпало землей из самосвала

КамАЗ в одной из кубанских станиц засыпал девочку выгружаемой землёй, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:57

2021-03-04T08:57

2021-03-04T09:07

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. КамАЗ в одной из кубанских станиц засыпал девочку выгружаемой землёй, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Согласно полученным данным, вечером 2 марта 2021 года 40-летний мужчина на автомобиле КамАЗ осуществлял доставку перегноя в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской. Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина дома, на которую упала выгружаемая земляная смесь. Через непродолжительное время родители обнаружили пропажу ребенка. В ходе самостоятельных поисков родственники обнаружили тело ребенка без признаков жизни под завалом земляной смеси.... Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210124/devochka-1594385505.html

краснодарский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия