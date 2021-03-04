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На Кубани девочку засыпало землей из самосвала
На Кубани девочку засыпало землей из самосвала
КамАЗ в одной из кубанских станиц засыпал девочку выгружаемой землёй, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:57
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следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. КамАЗ в одной из кубанских станиц засыпал девочку выгружаемой землёй, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Согласно полученным данным, вечером 2 марта 2021 года 40-летний мужчина на автомобиле КамАЗ осуществлял доставку перегноя в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской. Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина дома, на которую упала выгружаемая земляная смесь. Через непродолжительное время родители обнаружили пропажу ребенка. В ходе самостоятельных поисков родственники обнаружили тело ребенка без признаков жизни под завалом земляной смеси.... Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия

На Кубани девочку засыпало землей из самосвала

08:57 04.03.2021 (обновлено: 09:07 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. КамАЗ в одной из кубанских станиц засыпал девочку выгружаемой землёй, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Согласно полученным данным, вечером 2 марта 2021 года 40-летний мужчина на автомобиле КамАЗ осуществлял доставку перегноя в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской. Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком гуляла 5-летняя дочь хозяина дома, на которую упала выгружаемая земляная смесь. Через непродолжительное время родители обнаружили пропажу ребенка. В ходе самостоятельных поисков родственники обнаружили тело ребенка без признаков жизни под завалом земляной смеси.... Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
снег - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 18:23
В Калужской области девочку насмерть засыпало снегом
 
Следственный комитет России (СК РФ)Краснодарский крайПроисшествия
 
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