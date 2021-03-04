https://ria.ru/20210304/kadyrov-1600001388.html

Кадыров назвал новую публикацию об убийстве Немцова ложью

Кадыров назвал новую публикацию об убийстве Немцова ложью

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью последние публикации об убийстве Бориса Немцова и призвал не пугать чеченцев "страшилками и расследованиями". РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-04T22:03

2021-03-04T22:03

2021-03-05T03:28

убийство бориса немцова

борис немцов

госдума рф

адам делимханов

рамзан кадыров

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью последние публикации об убийстве Бориса Немцова и призвал не пугать чеченцев "страшилками и расследованиями"."Медиазона" выпустила публикацию об убийстве Немцова, в которой заявляется, что заказчики до сих пор не установлены и не задержаны. В ней приводится хронология звонков и передвижений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на публикацию о последних днях Немцова наверняка обратят внимание, если там есть новые сведения."Ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, добавив, что "фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева".По его словам, это "западные марионетки", и "того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен" и "убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл".Он подчеркнул, что Запад не брезгует никакими приемами и при этом по каждому поводу упоминают чеченцев, отлично зная, "какие чеченцы защитники отечества"."Даже не старайтесь и не тратьте напрасно время. Вас тоже в результате свои же хозяева используют и выкинут. Можете не сомневаться в этом", - написал Кадыров.По его словам, "основные следы ведут на Украину"."Вопросы у нас тоже есть. И их больше, чем ответов. Я уверен, что мерзавцы, продавшиеся Западу, не ответят на них…. Но ясно, что Немцова использовали в своей грязной политической игре определенные западные службы. Они же сегодня на его крови стараются расшатать ситуацию в стране и пытаются делать на нем свою политику", - добавил Кадыров.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210304/peskov-1599909440.html

https://ria.ru/20210227/posly-1599218016.html

https://ria.ru/20210120/dolg-1593911168.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство бориса немцова, борис немцов, госдума рф, адам делимханов, рамзан кадыров, происшествия