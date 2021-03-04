https://ria.ru/20210304/kadyrov-1600001388.html
Кадыров назвал новую публикацию об убийстве Немцова ложью
Кадыров назвал новую публикацию об убийстве Немцова ложью
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью последние публикации об убийстве Бориса Немцова и призвал не пугать чеченцев "страшилками и расследованиями". РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-04T22:03
2021-03-04T22:03
2021-03-05T03:28
убийство бориса немцова
борис немцов
госдума рф
адам делимханов
рамзан кадыров
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью последние публикации об убийстве Бориса Немцова и призвал не пугать чеченцев "страшилками и расследованиями"."Медиазона" выпустила публикацию об убийстве Немцова, в которой заявляется, что заказчики до сих пор не установлены и не задержаны. В ней приводится хронология звонков и передвижений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на публикацию о последних днях Немцова наверняка обратят внимание, если там есть новые сведения."Ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, добавив, что "фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева".По его словам, это "западные марионетки", и "того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен" и "убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл".Он подчеркнул, что Запад не брезгует никакими приемами и при этом по каждому поводу упоминают чеченцев, отлично зная, "какие чеченцы защитники отечества"."Даже не старайтесь и не тратьте напрасно время. Вас тоже в результате свои же хозяева используют и выкинут. Можете не сомневаться в этом", - написал Кадыров.По его словам, "основные следы ведут на Украину"."Вопросы у нас тоже есть. И их больше, чем ответов. Я уверен, что мерзавцы, продавшиеся Западу, не ответят на них…. Но ясно, что Немцова использовали в своей грязной политической игре определенные западные службы. Они же сегодня на его крови стараются расшатать ситуацию в стране и пытаются делать на нем свою политику", - добавил Кадыров.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
https://ria.ru/20210304/peskov-1599909440.html
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убийство бориса немцова, борис немцов, госдума рф, адам делимханов, рамзан кадыров, происшествия
ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
назвал ложью последние публикации об убийстве Бориса Немцова
и призвал не пугать чеченцев "страшилками и расследованиями".
"Медиазона" выпустила публикацию об убийстве Немцова, в которой заявляется, что заказчики до сих пор не установлены и не задержаны. В ней приводится хронология звонков и передвижений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что на публикацию о последних днях Немцова наверняка обратят внимание, если там есть новые сведения.
"Ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, добавив, что "фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова
и сенатора Сулеймана Геремеева".
"Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова. Сочиняющие и распространяющие подобную ложь вместо того чтобы посмотреть, куда ведут очевидные следы, из года в год слепо повторяют одни и те же абсурдные мысли", - заявил глава Чечни.
По его словам, это "западные марионетки", и "того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен" и "убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл".
Он подчеркнул, что Запад не брезгует никакими приемами и при этом по каждому поводу упоминают чеченцев, отлично зная, "какие чеченцы защитники отечества".
"В любом случае, мы, чеченцы, всегда отдавали жизнь за свою великую родину, а выжившие из нас не раз смотрели смерти в глаза. Поэтому пугать нас своими страшилками и "расследованиями" не надо. Их цена не больше, чем гаданиям, сделанным на кофейной гуще", - подчеркнул Кадыров. Он отметил, что "скорбные потуги использовать чеченцев для достижения цели не пройдут".
"Даже не старайтесь и не тратьте напрасно время. Вас тоже в результате свои же хозяева используют и выкинут. Можете не сомневаться в этом", - написал Кадыров.
По его словам, "основные следы ведут на Украину
".
"Почему в этом деле так часто фигурирует Украина? Причем она появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением. В ту ночь с Немцовым была его спутница-украинка. Пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же. И по некоторым источникам, в той же стране был завербован", - отметил Кадыров.
"Вопросы у нас тоже есть. И их больше, чем ответов. Я уверен, что мерзавцы, продавшиеся Западу, не ответят на них…. Но ясно, что Немцова использовали в своей грязной политической игре определенные западные службы. Они же сегодня на его крови стараются расшатать ситуацию в стране и пытаются делать на нем свою политику", - добавил Кадыров.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.