Литовские спецслужбы увидели в действиях России тенденцию к изоляционизму
ВИЛЬНЮС, 4 мар - РИА Новости. Сотрудники литовской госбезопасности и минобороны опубликовали ежегодный отчет, в котором традиционно назвали Россию "самой большой угрозой для Литвы" и увидели в ее действиях на международной арене "тенденцию к изоляционизму", говорится в ежегодном докладе департамента госбезопасности республики.
Как передает Sputnik Литва, в частности, спецслужбы считают, что в сфере внешней политики Москва демонстрирует "тенденцию к изоляционизму". Утверждается, что для Литвы это несет "угрозу", поскольку усиление влияния в соседних странах якобы может стать приоритетом для Москвы.
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"В документе говорится об исторической политике России, которую литовская сторона считает "агрессивной". Речь идет о том, что Москва "будет преследовать за разрушение могил или памятников советских солдат не только внутри своей страны, но и за рубежом". В отчете ДГБ утверждается, что литовские муниципальные чиновники якобы получили "угрозы" от российских представителей, которые заявили, что против литовцев будет применен Уголовный кодекс России, если ремонт и обслуживание объектов советского военного наследия не будут проводиться так, как того хочет Москва", - добавляет Sputnik.
По данным агентства, спецслужбы считают, что аналогичная тенденция отражена в объявлении в международный розыск трех литовских судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 года возле Вильнюсской телебашни. Также спецслужбы обеспокоены военной мощью России, которую в отчете называют "основным инструментом сохранения и распространения российского влияния за рубежом". Кроме того, опасение у литовской стороны вызывает разведывательная деятельность России, которая якобы направлена против Литвы. При этом в отчете сказано, что спецслужбы не фиксировали попыток Москвы повлиять незаконными средствами на результаты парламентских выборов, которые прошли в Литве осенью 2020 года.
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Как отмечает Sputnik, спецслужбы Литвы относят Россию и Китай к "авторитарным государствам", которые используют "инструмент отслеживания контактных лиц на фоне пандемии для расширения массовой слежки за своими гражданами и иностранцами". Также авторы доклада утверждают, что запуск БелАЭС - якобы "российский проект" - усугубляет зависимость Белоруссии от России. Также спецслужбы выражают беспокойство по поводу того, что Белоруссия стремится обойти ограничения на торговлю и намерена продавать на балтийском рынке произведенную на БелАЭС энергию.
Ранее МИД РФ заявлял, что отношения России и Литвы находятся в беспросветном тупике по вине Вильнюса. Не работает, в частности, межправительственная комиссия по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным связям. Также не работает совет по долгосрочному сотрудничеству между региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республики. Однако определенные контакты существуют в ряде сфер на межведомственном уровне. Кроме того, несмотря на последовательную линию официального Вильнюса на дистанцирование от России по всем направлениям, РФ по-прежнему остается литовским торгово-экономическим партнером номер один.